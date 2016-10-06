В Закарпатье полиция со стрельбой и погоней задержала матерых преступников (ФОТО)

|В результате погони трех беглецов задержали
В Закарпатской области патрульные полицейские со стрельбой и погоней задержали трех подозреваемых в грабеже в Мукачево.
Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Ужгорода и Мукачево на странице в Facebook.
По словам правоохранителей, автомобиль с подозреваемыми остановили на стационарном посту в Нижних Воротах.
"После остановки водитель, намереваясь бежать, хотел наехать на патрульного, но быстро отреагировав полицейский отскочил, избежав наезда и для остановки автомобиля был вынужден применить оружие", – заявили в полиции, добавив, что в результате погони трех беглецов задержали.
Впоследствии полиция опубликовала фотографии последствий происшествия.
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