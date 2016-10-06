Звезда эротического видео-чата мешает соседям громкими криками

10.10.2016 (07:25)

Звезде эротического видео-чата запрещено работать в её домашнем офисе

Звезде эротического видео-чата запрещено работать в её домашнем офисе по решению местного суда. С жалобами на неё обратились соседи, которые заявили, что она мешает им чрезмерно громкими криками.

Конфликт с соседями начал обостряться давно. Однажды пьяный житель Ампфинг вломился к ней домой, выбив дверь, когда она работала перед камерой. При этом решить проблему путём разговора её соседи не пытались. Они сразу же пошли в суд.

Актриса попыталась оспорить запрет на работу в административном суде Мюнхена. Но её иск был отклонён. Теперь девушке предстоит решить, продолжать ли затратную в финансовом плане тяжбу или просто сменить место жительства.

24-летняя звезда чатов для взрослых склоняется ко второму варианту. После проигрыша в суде девушка написала на своей странице в "Фейсбуке", что потеряла веру в федеральную землю Бавария. Раньше она считала, что люди в этом регионе поддерживают друг друга, но оказалось, что соседи не могут смириться с её работой из-за громких криков.

Натали Хот заявила, что рассматривает в качестве нового места жительства Мальорку, где, как она считает, хорошая погода и приятные люди.

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