В Ужгороде устанавливают новые знаки пешеходного перехода (ФОТО)

10.10.2016 (10:47)

В Ужгороде появился новый знак пешеходного перехода

В обдастном цннтре Закарпатья на проспекте Свободы, на переходе от магазина «Юбилейный» к гостинице «Закарпатье», на днях был установлен яркий и заметный даже в темноте новый знак пешеходного перехода.

Знак оборудован подсветкой и установлен с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в темное время суток.

Следует отметить, что во Львове знаки с флорисцентним обрамлением и светодиодной подсветкой устанавливают еще с 2013 года. Ужгород, к сожалению, отстает от города-соседа на несколько лет.

В Ужгороде есть очень необычные пешеходные переходы (ФОТО)