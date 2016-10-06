Международный скандал : Президент Франции Олланд отказался встречаться с Путиным

10.10.2016 (10:55)

Я не хочу встречаться с президентом, который совершает преступления" - Олланд

Нынешние действия России в Сирии являются крайне неприемлемыми, так как из-за них мирные сирийцы подвергаются смертельному риску и становятся жертвами военных преступлений. Данным злодеяниям будет дана трезвая оценка в ходе специального расследования.

Соответствующее заявление сделал французский президент Франсуа Олланд, передает Bloomberg.

Глава Франции также рассказал, что еще не уверен, будет ли он встречаться с российским президентом Владимиром Путиным, когда тот приедет в Париж 19 октября.

"Я продолжаю размышлять над этим вопросом", - сказал французский президент.

Кроме того, Олланд отметил, что если бы и встретился с главой Кремля, то сказал ему о неприемлемости воздушных ударов в Сирии и поддержки диктаторского режима Асада.

Он также заявил, что действия Путина и Асада являются "преступной войной", за которую они понесут наказание в международном суде.

Ранее сообщалось, что Олланд пригрозил Путину судом за его военные преступления. Он отметил, что Путину и его окружению придется отвечать за свои действия.

Война между Россией и США завершится через сутки