Как выглядел Ужгородский альпинарий в 1920 году (ФОТО)

|Альпинарий в 1920 году был на ранних этапах формирования
Региональный сайт Transcarpathian Heritage знакомит горожан с историей Ужгорода.
На этот раз нас познакомили с историей ужгородского альпинария, где проводятся ремонтные работы.
Вашему вниманию фото 1920 года. На нем изображена открытка. Тогда альпинарий был на ранних этапах формирования.
Второе фото из ужгородского альпинария - это установление памятника западно политическому деятелю Адольфу Добрянскому в 1929 году.
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