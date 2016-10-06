Как выглядел Ужгородский альпинарий в 1920 году (ФОТО)

10.10.2016 (11:06)

Альпинарий в 1920 году был на ранних этапах формирования

Региональный сайт Transcarpathian Heritage знакомит горожан с историей Ужгорода.

На этот раз нас познакомили с историей ужгородского альпинария, где проводятся ремонтные работы.

Вашему вниманию фото 1920 года. На нем изображена открытка. Тогда альпинарий был на ранних этапах формирования.

Второе фото из ужгородского альпинария - это установление памятника западно политическому деятелю Адольфу Добрянскому в 1929 году.

Не тревожьте сон бомжа! В Ужгороде на Петефи спит бездомный (ФОТО)