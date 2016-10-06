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В Закарпатье пограничники обнаружили электронные сигареты, которые пытались нелегально завезти в Украину (ФОТО)

10.10.2016 (11:41)
Сумма оценки составляет более 57 тысяч гривен
Сумма оценки составляет более 57 тысяч гривен

Вчера пограничники Чопского отряда совместно с работниками таможни в пункте пропуска «Тиса» обнаружили электронные сигареты, которые наш соотечественник пытался скрыто завезти в Украину.

Так, при осмотре микроавтобуса «Мерседес», на котором следовал 47-летний гражданин Украины, у пограничников возникли сомнения. Поэтому в ходе углубленной проверки авто, среди личных вещей, в багажном отсеке правоохранители обнаружили картонную коробку, в которой находилось 100 электронных сигарет итальянского производства.

Сейчас электронные сигареты изъяты в установленном порядке и переданы представителям таможни. Сумма их оценки составляет более 57 тысяч гривен.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

10.10.2016 (11:56) / риддик

В 21-ом веке удача любит подкованных и технически грамотных. Набираете в гугле мощный грузовой дрон Сталкер и не паритесь с доставкой. Аппарат без проблем перенесет 15-30 кг груза на 10-15 км в любую погоду, днем и ночью и возвратится назад в полностью автономном режиме.

10.10.2016 (12:17) / риддик

Также очень неплох проверенный грузовой дрон Дракула. Этот берет до 15-17 кг