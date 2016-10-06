В Закарпатье пограничники обнаружили электронные сигареты, которые пытались нелегально завезти в Украину (ФОТО)

|Сумма оценки составляет более 57 тысяч гривен
Вчера пограничники Чопского отряда совместно с работниками таможни в пункте пропуска «Тиса» обнаружили электронные сигареты, которые наш соотечественник пытался скрыто завезти в Украину.
Так, при осмотре микроавтобуса «Мерседес», на котором следовал 47-летний гражданин Украины, у пограничников возникли сомнения. Поэтому в ходе углубленной проверки авто, среди личных вещей, в багажном отсеке правоохранители обнаружили картонную коробку, в которой находилось 100 электронных сигарет итальянского производства.
Сейчас электронные сигареты изъяты в установленном порядке и переданы представителям таможни. Сумма их оценки составляет более 57 тысяч гривен.
В Закарпатье полиция со стрельбой и погоней задержала матерых преступников (ФОТО)
Рейтинг: -2
Комментарии
Рейтинг: 0
В 21-ом веке удача любит подкованных и технически грамотных. Набираете в гугле мощный грузовой дрон Сталкер и не паритесь с доставкой. Аппарат без проблем перенесет 15-30 кг груза на 10-15 км в любую погоду, днем и ночью и возвратится назад в полностью автономном режиме.
Рейтинг: 3
Также очень неплох проверенный грузовой дрон Дракула. Этот берет до 15-17 кг