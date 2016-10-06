Выборы президента США: Трамп нанес Клинтон ответный удар

10.10.2016 (11:47)

Вторые дебаты: Трамп пригрозил Клинтон тюрьмой

В США в довольно напряженной обстановке прошли вторые теледебаты кандидатов в президенты. Говорили о внутренней и внешней политике. Нелегальная миграция, ситуация в Сирии, и конечно же личные выпады — Трамп например пригрозил Клинтон тюрьмой, опять припомнив ей историю с электронной почтой. Но особое внимание снова — России.

Трамп наносит ответный удар. Он привел на дебаты женщин, которые обвиняют Билла Клинтона в сексуальном насилии, а Хиллари Клинтон — в издевательствах и преследовании, что рушит ее образ защитницы слабого пола.

Сразу четыре женщины выступили вместе с Трампом на пресс-конференции. Одна из них — Кэтлин Уилли. В 1993 она была волонтером в Белом доме. По ее словам, Билл Клинтон в Овальном кабинете хватал ее за грудь, лез к ней под платье, а Хиллари узнав обо все запугивала жертв своего мужа.

"Что она вам сделала, — спросил Дональд Трамп. "Она называла меня ужасными словами, охрана Хиллари угрожала мне, моим детям, угрожала преследованием, она наняла головорезов, они разбили мне машину, вламывались в дом, это была кампания террора", — поделилась Кэтлин Уилли.

Хиллари в свою очередь пыталась привлечь внимание к скандальной пленке 11-летней давности, на которой Трамп, думая, что микрофон выключен, в вульгарных выражениях описывает, как он может хватать женщин за интимные места, потому что он звезда.

"Трамп сказал, что эти слова не отражают того, кем он является. Нет, как раз таким человеком он и является", — заявила кандидат на должность президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Это был мужской треп в раздевалке, и я не горжусь своими словами. Я принес за них извинения. Однако я считаю, что Билл Клинтон обращался с женщинами гораздо хуже, чем я", — ответил кандидат на должность президента США от Республиканской партии Дональд Трамп.

На этом персональные выпады не закончились. Трамп в случае избрания пообещал, что назначит спецпрокурора для расследования скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон и она окажется в тюрьме.

"Она удалила 33 тысячи писем, будто бы они личные, и что там 33 тысячи писем о дочке Челси и походах на йога классы?", — сказал Трамп.

На дебатах вопросы задавали и зрители из числа неопределившихся избирателей. Поэтому кандидаты вставали, ходили по сцене, обращаясь к собеседникам, и часто смотрели друг на друга в упор — испепеляющим взглядом. На голубом глазу Клинтон заявила, что сирийские войска и российская авиация в Сирии совершают военные преступления.

"Российские военные намереваются уничтожить Алеппо, уничтожить сирийских повстанцев, которые сопротивляются режиму Асада. Они не уделяют внимания ИГИЛ. Я выступаю за создание бесполетных зон, зон безопасности, нам нужно оказать нажим на россиян", — заявила Клинтон.

"Что плохого, если мы с русскими будем бороться с ИГИЛ?", — задался вопросом Дональд Трамп. "Она принимает плохие решения: Ливия, Сирия, Ирак — оттуда и начался ИГИЛ, а теперь он в странах мира. Поздравляю, Хиллари, отличная работа!", — подчеркнул миллиардер.

Кто выиграл дебаты? В обоих штабах кандидатов говорят о победе своего кандидата. Но очевидно, что в этот раз Трамп выступил гораздо увереннее, чем в первом раунде. А контратака против Хиллари и ее супруга сбила волну обвинений в его адрес.

Хиллари Клинтон победила Трампа во втором туре дебатов (ВИДЕО)