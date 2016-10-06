Полиция изъяла в доме у закарпатца марихуану (ФОТО)

10.10.2016 (12:34)

Работники полиции нашли у жителя Мукачевщины наркотики

Из дома 30-летнего жителя села София Мукачевского района Закарпатья правоохранители изъяли 150 граммов марихуаны.

Вчера, 9 октября, около 17 часов к мукачевским полицейским обратился неравнодушный гражданин, который сообщил о том, что житель села София Мукачевского района хранит дома наркотики.





В доме 30-летнего сельского жителя полицейские нашли 150 граммов сухого зеленого растения, с виду похожего на марихуану. Изъятые вещества направлены в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Закарпатской области для проведения экспертизы. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины.





Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.





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