Скоро сигареты в Украине будут стоить 80-90 грн

10.10.2016 (13:58)

Как и почему в Украине повышают стоимость сигарет

Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина обязана поднять ставку акцизного сбора до европейского уровня. В правительстве считают, что повышение акцизного сбора может помочь увеличить продолжительность жизни на 10 лет.

К тому же такая инициатива призвана пополнить бюджет за счет курильщиков минимум на 100 млрд грн и бороться с контрабандой дешевых украинских сигарет в западные страны, пишет Сегодня.

Как и почему в Украине повышают стоимость сигарет

С 2008 по 2015 год средняя ставка акциза на пачку сигарет увеличилась в 14 раз, а доходы госбюджета от вредной привычки украинцев выросли с 3,5 млрд грн до 22 млрд грн соответсвенно. Вместе с этим в Украине за этот период уменьшился уровень распространения курения с 25,6% до 18,4%. Но ставки на подакцизные товары в Украине значительно ниже, чем в европейских странах. В частности на табачные изделия – в шесть раз.

Согласно проекту Министерства финансов №5132, в 2017 году средняя цена пачки сигарет увеличится на три гривны – с 15 грн до 18 грн. Но при этом стоимость сигарет в Украине все равно будет оставаться ниже, чем в соседних странах. Только к 2024 году, при ежегодном повышении ставки акциза, стоимость украинских сигарет достигнет минимального уровня стран ЕС – 90 евро за 1000 сигарет. Также ожидается сокращение рынка до 40 млрд сигарет за счет уменьшения потребления табака и контрабанды из Украины. Но уровень доходов в бюджет от акцизного сбора сигарет не уменьшится, а наоборот – вырастет до 100 млрд грн в год.

"В 2008 году украинцы выкурили 125 млрд штук сигарет, в 2015 – 73 млрд штук. Мы стали курить меньше и доказано, что повышение акцизов – полезно для государства. С одной стороны оно получает больше доходов: в 2008 году бюджет получил 3,5 млрд грн, в 2015 – 22 млрд грн, с другой – уменьшается употребление табака и расходов на лечение курильщиков", – отмечает председатель украинского центра контроля над табаком ОО "Жизнь" Андрей Скипальский.

Повышение табачных акцизов – одно из условий Соглашения об ассоциации с ЕС – привести ставки акциза на табак до минимального уровня стран Евросоюза. Кроме того, Украина ратифицировала в 2006 году Рамочную конвенцию ВООЗ по борьбе против табака, согласно которой страна должна уменьшить распространение курения, в том числе и с помощью налоговых инструментов.

В Украине блокируют законопроекты против распространения курения

Несмотря на то, что уровень курения в Украине падает, эксперты отмечают, в Украине еще много работы по борьбе с курением. Например, в Верховной Раде уже больше года блокируется законопроект №2820 о внесении изменений в здравоохранительное законодательство. Требование закона – увеличить изображение о вреде курения с 50% до 65% на пачке и переместить его на верх пачки, а также запретить ароматизированные сигареты и урегулирование продажи электронных сигарет. Эксперты отмечают, на упаковках электронных сигарет должна указываться информация о рисках для здоровья.

"Законопроект соответствует директиве 2014/40 Европейского союза, но в Украине он уже полтора года блокируется налоговым комитетом. Среди требований – обязать производителя сообщать о составе сигареты и дыма, который образуется при курении и полный запрет табака в интернете. Также в законе прописаны механизмы урегулирования продажи электронных сигарет. Производитель должен предупреждать курильщика об опасности для здоровья и от такой сигареты", – рассказывает эксперт украинского центра контроля над табаком ОО "Жизнь" Оксана Тотовицкая.

Еще один законопроект, который должен ограничить распространение курения – №4030а. Он запрещает размещать табачные изделия на витринах киосков и магазинов. Стоит отметить, такая норма уже действует не только в странах ЕС, но и в Беларуси и России. Среди требований законопроекта – сделать все офисы, предприятия, отели и вокзалы на 100% свободными от курения. А также поднять штраф за курение в общественных местах с 51-170 гривен до 340 грн.

"Сейчас киоски залеплены пачками сигарет. Во многих странах это запрещено. В тех же России и Беларуси – они все спрятаны. Все эти меры соответствуют международным нормам. Законопроект 4030а запрещает размещать сигареты на витринах", – добавляет Оксана Тотовицкая.

Стоимость сигарет в других странах

Самые дорогие сигареты в Великобритании – 10,10 евро и Норвегии 10,75 евро. Во Франции сигареты стоят от 6,75 евро за пачку. Это достаточно дорого, особенно если учесть, что в нескольких граничащих с ней странах они существенно дешевле (в среднем 3,5 доллара) и контрабанда табака во Францию процветает несмотря на все усилия властей.

В Австрии цены на сигареты начинаются от 4,48 евро за пачку. В Германии и Испании средняя цена за пачку сигарет по сравнению с Великобританией щадящая – 5,34 и 4,44 евро соответственно. Но есть дополнительные ограничения: в Германии курить разрешено только в специальных местах, за нарушение этой нормы грозит штраф в 1000 евро. А в Испании сигареты можно купить только в специализированных магазинах, которые работают до 19:00.

Одни из самых низких цен в ЕС на сигареты в Болгарии – 2,42 евро и в Чехии – 2,95 евро. Также низкие цены на табачные изделия в балканских странах, не входящих в ЕС: в Македонии – 1,09 евро, в Сербии – 1,63 евро, в Албании – 1,79 евро. Но самые дешевые сигареты – в постсоветских странах. В Беларуси и Украине средняя стоимость пачки сигарет – 0,58 евро, в Молдове – 0,66 евро, в России – 0,83 евро.

Куда идут деньги с акциза на табачные изделия?

По расчетам экспертов, повышение ставки акциза на сигареты позволит получить в 2017 году доход в бюджет страны на уровне 36-39 млрд грн. При этом ожидается, что в 2016 доходы от табачных акцизов составят 30-32 млрд гривень. Повышение акциза в первую очередь выгодно государству за счет пополнения бюджета, и гражданам за счет повышения продолжительности жизни, поскольку курильщики в среднем живут на 10 лет меньше.

"В этом году в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5130 о внесении изменений в Налоговый кодекс. При разработке законопроекта мы руководствовались рекомендациями Всемирного банка. Мы выбрали вариант, который является наиболее оптимальным. Он предвидит увеличение специфической и адвалорной ставки до 30% и 15% соответственно. Целью этого законопроекта, во-первых, является увеличение налоговых поступлений. Около девяти млрд грн дополнительных поступлений ожидается в результате такого повышения. Средства могут быть направлены в отрасли, которые требуют дополнительного финансирования. Во-вторых, это адаптация национального законодательства до норм европейского законодательства. На практике, срок адаптации ставок государств ЕС составлял 10-15 лет. Сейчас мы только на начале пути к приведению табачного акциза до минимального европейского", – отмечает Заместитель начальника Управления налоговой политики Министерства финансов Анатолий Наврада.

Но пока что акцизный сбор с сигарет просто растворяется госбюджете и не имеет целевого назначения. Но в Украине рассматривается возможность направить деньги, полученные с курильщиков на здравоохранение. По словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, во многих странах табачный акциз финансирует медицину. Но данное решение требует политической воли со стороны премьер-министра и Министерства финансов.

В Чехии рекордно увеличили минимальную зарплату