УжНУ заключил договор о сотрудничестве с Microsoft

10.10.2016 (14:08)

Сотрудничество с Microsoft открывает новые возможности для студентов УжНУ

ГВУЗ «Ужгородский национальный университет» подписал договор с компанией Microsoft о реализации программы Microsoft Imagine Academy.

Программа Microsoft Imagine Academy является международной программой подготовки ИТ-специалистов, была разработана специально для учебных заведений и уже успешно стартовала во многих странах мира. Эта программа является частью целого комплекса мероприятий, проведенного компанией Microsoft с целью получения украинскими специалистами качественных знаний по продуктам Microsoft.

Более 50% профессий сегодня требуют того или иного уровня владения ИТ. По оценкам экспертов эта потребность будет расти до 80% во всех профессиях. Таким образом, в ближайшие годы будет наблюдаться значительный дефицит специалистов с необходимым набором ИТ навыков. В свою очередь это создаст определенный уровень ожиданий ИТ квалификации выпускников ВУЗов. В ответ на потребности рынка труда, Microsoft создал и постоянно обновляет содержание программы Imagine Academy.

Задача программы - помочь учебным заведениям предоставлять студентам высококачественные образовательные услуги в области новейших информационных технологий Microsoft с целью приобретения профессиональных знаний и навыков. Программа охватывает различные сферы информационных технологий: от освоения пользовательских приложений для настольных компьютеров до подготовки ИТ-профессионалов по широкому перечню специальностей. Программа Microsoft Imagine Academy позволяет интегрировать в существующие учебные планы признаны работодателями стандарты Microsoft.

Начало сотрудничества с компанией Microsoft предоставляет нам следующие преимущества:

• Доступ к большому количеству учебных курсов Imagine Academy по технологиям Microsoft для будущих ИТ-специалистов и курсов по офисным технологиям для широкой общественности студентов и преподавателей;

• Microsoft Imagine дает возможность студентам, преподавателям и научным работникам использовать в учебном процессе университета лицензионное программное обеспечение Microsoft;

• Сервис Office 365: почта, календари, онлайн версии Word, Excel, PowerPoint, OneNote, веб-конференции и прочее;

• Бесплатные обучающие курсы в рамках Microsoft Virtual Academy

В августе этого года, в УжНУ проходила "Летняя школа по программированию", в закарпатский ВУЗ на обучение съехались лучшие программисты из 20 университетов Украины.