Украинские поезда : Без перьевых подушек и занавесок но с Wi-Fi

10.10.2016 (14:14)

Будет введен евросервис, соответствующий гигиене и удобству

В поездах появится Wi-Fi, вакуумные туалеты, роллеты на окнах, а названия станций и объявления будут указываться лишь на украинском и английском языках Украинские железнодорожные перевозки ожидает новая реформа — гигиеническая.

Это значит, что в наших поездах скоро не будет перьевых подушек и занавесок на окнах, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Откажемся от подушек "на перьях" и одеял в пыли. Будет введен евросервис, соответствующий гигиене и удобству. И снимем занавески. Будут роллеты на окнах", — отметил он в соцсетях.

Изменения коснутся и капремонта вагонов: в этом году планируется привести в порядок до 100 единиц, в следующем — 200! "Будут современные вагоны, с вакуумными туалетами. Вроде есть решение о бесперебойной работе Wi-Fi в поездах и внедрении е-билета в электричках", — отмечает Омелян.

А уже в декабре-2016 все билеты, названия станций, объявления, информация на табло будут указываться лишь на украинском и английском языках. Эксперт в сфере транспорта Александр Кава считает, что планы МИУ в принципе реалистичны:

"Можно отремонтировать 100—200 вагонов в год, ведь парк УЗ составляет 4000 единиц. Нужно заменять и перьевые подушки — они могут вызывать аллергию. А вот запуск Wi-Fi более сложен в реализации, поскольку каждый вагон нужно оборудовать передатчиком и установить базовые станции возле жд. И на такой проект нужно минимум год. Но главный вопрос — финансирование. В ЕС проекты обновления и модернизации пассажирских перевозок по жд обычно финансирует правительство за счет госбюджета, а у нас УЗ еле сводит концы с концами и сама является донором для бюджета".

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