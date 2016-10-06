Предрассудки о сексе конца 19 века, которые повергнут вас в шок

10.10.2016 (14:47)

Оргазм влияет на характер будущего ребенка

Вторая половина 19 века знаменита по многим причинам: это и индустриальная революция, и культурный и научный подъем, и появление телеграфа и телефона. Как видите, люди того времени были довольно-таки прогрессивны.

Однако в некоторых вопросах они мало чем отличались от пещерных людей. И к таковым относятся любовь, секс и отношения. Говорить о сексе на людях было строго запрещено. Также правила сексуальных отношений между мужем и женой были закреплены в определенных книгах. Здесь приведены 10 самых бессмысленных и беспощадных советов о сексе с точки зрения людей 19 века.

1. Не занимайтесь сексом на лестнице

"Ребенок, зачатый на лестнице, скорее всего родится с искривленным позвоночником". Ммммм... ок.

2. Оргазм влияет на характер будущего ребенка

Французский психолог Юджин Беклард написал в 1850 году книгу о психологии любви. Его псевдонаучные выводы таковы: "Человек, чей темперамент преобладает в ребенке, находился на пике экстаза в момент полового сношения". Говоря русским языком, ребенок будет больше похож на того родителя, у кого был более яркий оргазм в момент зачатия.

3. Кукурузные хлопья предохраняют от мастурбации

Первые кукурузные хлопья специально делались безвкусными. Так как, по словам изобретателя кукурузных хлопьев, пресная еда уменьшает сексуальный аппетит - то есть, потребность в мастурбации у мужчин.

4. Если пытаешься забеременеть - не чихай

Мануал по вопросам секса также давал советы женщинам, которые хотят забеременеть. Итак, великая книга гласит: "После акта соития женщина не должна говорить, кашлять или чихать, так как это затрудняет процесс зачатия".

5. Отдавайся сексу со всей страстью, иначе дети получатся страшненькие

Гений амурных дел провозглашает, что если ты хочешь, чтобы у тебя были красивые дети, нужно любить своего партнера и нельзя заниматься сексом, если устал. Иначе быть твоим отпрыскам унылыми уродами.

6. Не занимайся сексом с мужем

Рут Смитерс советует молодым невестам оттдаваться мужу как можно реже, ибо иначе "то, что могло бы стать приличным браком, превратится в торжество похоти".

7. Лучше всего заниматься сексом в темноте

Также Смитерс предполагает, что если уж твой муж не может преодолеть своих порочных потребностей, заниматься ЭТИМ нужно в кромешной темноте: так больше шансов, что он покалечится, пока будет искать кровать. "Когда он входит в комнату, она не должна произносить ни звука, чтобы подсказать ему направление, иначе он может принять это за знак поощрения. Она должна позволить ему идти в темноте на ощупь. Всегда есть надежда, что он наткнется на что-нибудь в темноте и поранится, и это можно будет использовать в качестве отговорки, чтобы отказать ему в сексуальном контакте".

8. Чтобы предотвратить беременность, езди на лошади

Если вы не хотите детей, последуйте совету Бекларда и покатайтесь на лошади за день до полового акта. Также бешеный танец сразу после секса может помочь.

9. Будь внимательна при оргазме

Женщины 19 века имели особую привилегию под названием "взаиморегулирование", которая давала им право отказать мужу в сексе, если он не испытывал оргазм одновременно с ней.

10. Следи за направлением ветра

Согласно людям того времени, темперамент будущего ребенка зависел от того, в каком направлении дул ветер в момент зачатия. Считалось, что при северном ветре рождались дети с более крепким характером, чем при восточном. Суть: если хочешь стрессоустойчивого ребенка, купи флюгер!

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