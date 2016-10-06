В США поезд сошел с рельс : Погибло более 30 человек (ВИДЕО, ФОТО)
10.10.2016 (15:03)
Среди пострадавших - 26 пассажиров и семеро сотрудников транспортной компании
Сегодня, 9 октября, в Нью-Йорке произошла страшная авария - поезд сошел с рельс. На данный момент известно о 33 погибших. Об этом сообщает пресс-секретарь MTA Томас Прендергест
Среди пострадавших - 26 пассажиров и семеро сотрудников транспортной компании. Пятеро из них в момент аварии находились составе, двое — рядом с оборудованием для обслуживания путей.
Серьезные травмы получили четыре человека. У одного из них множественные переломы. Пострадавший в срочном порядке был доставлен в местную больницу и немедленно прооперирован.
Возобновить движение поездов к утру понедельника местные власти хотят хотя бы на одном участке путей, где произошла крупная авария.