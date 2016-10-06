Шок! Родители, уходя на работу, привязывают 15-месячную девочку за ногу к большому бетонному блоку (ФОТО)

10.10.2016 (15:24)

Малышка провела так целый день на сорокаградусной жаре!

Это фото, сделанное посреди оживленной улицы индийского города Ахмадабад, облетело весь мир. Снимок запечатлел 15-месячную девочку Шивани, привязанную за ногу к большому бетонному блоку, словно животное. Малышка провела так целый день на сорокаградусной жаре!

Самое страшное, что до ребенка никому не было дела, и практически все прохожие воспринимали это как должное. Когда неравнодушные люди всё же заметили девочку, и решили узнать, в чём дело, то выяснили следующее.

Оказалось, что с девочкой так поступили собственные родители, причем сделали это ради ее же блага. Дело в том, что мама с папой работают на прокладке коммуникаций. Целый день они вкалывают на строительной площадке, за что получают 250 рупий (около 3,7 доллара) в сутки. Этих денег хватает им только на еду, и нанять сиделку они просто не в состоянии...

«Мы даже не можем оставить своих детей дома, ведь постоянно переезжаем из города в город вместе со строительной бригадой, ночуя в обычных палатках. У нас нет родственников, которые могли бы присмотреть за ребятней, поэтому мы вынуждены брать деток с собой. Днем мне некогда следить за малышами, ведь из-за этого я могу запросто лишиться работы! За весь день я вижу своих детей только во время обеденного перерыва, которого хватает лишь для того, чтобы покормить их.

Сейчас мы прокладываем кабель мимо оживленной автотрассы, и я боюсь, чтобы дети не угодили под машину. Старшему сыну уже пять лет, и он уже понимает опасность и не выходит на дорогу. А чтобы Шивани случайно не попала под колеса, я вынуждена была ее привязать», — объясняет свой поступок 23-летняя Сарта Калара, мать девочки.

Активисты благотворительного общества Save the Children India решили обратить внимание всего мира на проблему индийских детей. Согласно их данным, в Индии насчитывается около 40 миллионов строителей, пятую часть которых составляют женщины. И большинство из этих работников сталкиваются с той же проблемой, что и родители Шивани...

Да уж, когда ближе знакомишься с индийскими реалиями, то становится как-то не по себе. Просто не верится, что в XXI веке такое возможно! Если эта история сумела тебя растрогать, поделись ею со своими друзьями.

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