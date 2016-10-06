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Шок! Родители, уходя на работу, привязывают 15-месячную девочку за ногу к большому бетонному блоку (ФОТО)

10.10.2016 (15:24)
Малышка провела так целый день на сорокаградусной жаре!
Малышка провела так целый день на сорокаградусной жаре!

Это фото, сделанное посреди оживленной улицы индийского города Ахмадабад, облетело весь мир. Снимок запечатлел 15-месячную девочку Шивани, привязанную за ногу к большому бетонному блоку, словно животное. Малышка провела так целый день на сорокаградусной жаре!

Самое страшное, что до ребенка никому не было дела, и практически все прохожие воспринимали это как должное. Когда неравнодушные люди всё же заметили девочку, и решили узнать, в чём дело, то выяснили следующее.

Оказалось, что с девочкой так поступили собственные родители, причем сделали это ради ее же блага. Дело в том, что мама с папой работают на прокладке коммуникаций. Целый день они вкалывают на строительной площадке, за что получают 250 рупий (около 3,7 доллара) в сутки. Этих денег хватает им только на еду, и нанять сиделку они просто не в состоянии...

«Мы даже не можем оставить своих детей дома, ведь постоянно переезжаем из города в город вместе со строительной бригадой, ночуя в обычных палатках. У нас нет родственников, которые могли бы присмотреть за ребятней, поэтому мы вынуждены брать деток с собой. Днем мне некогда следить за малышами, ведь из-за этого я могу запросто лишиться работы! За весь день я вижу своих детей только во время обеденного перерыва, которого хватает лишь для того, чтобы покормить их.

Сейчас мы прокладываем кабель мимо оживленной автотрассы, и я боюсь, чтобы дети не угодили под машину. Старшему сыну уже пять лет, и он уже понимает опасность и не выходит на дорогу. А чтобы Шивани случайно не попала под колеса, я вынуждена была ее привязать», — объясняет свой поступок 23-летняя Сарта Калара, мать девочки.

Активисты благотворительного общества Save the Children India решили обратить внимание всего мира на проблему индийских детей. Согласно их данным, в Индии насчитывается около 40 миллионов строителей, пятую часть которых составляют женщины. И большинство из этих работников сталкиваются с той же проблемой, что и родители Шивани...

Да уж, когда ближе знакомишься с индийскими реалиями, то становится как-то не по себе. Просто не верится, что в XXI веке такое возможно! Если эта история сумела тебя растрогать, поделись ею со своими друзьями.

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