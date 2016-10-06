Шикарнейшая "начинка" нового вагона "Киев-Ужгород" (ФОТО)

10.10.2016 (15:33)

то не вагон - это настоящий отель на колесах премиум класса

"Укрзализныця" запустила новый пассажирский вагон класса люкс на маршруте "Киев-Ужгород", где в каждом купе есть даже отдельный туалет.

Об этом сообщил в соцсети депутат Фастовского горсовета Валерий Довгопол.

Каждый из 6 двухместных купе содержит:

1. Широкую раскладную двуспальную кровать, которая трансформируется в удобный для сидения диван.

2. Откидная верхняя полка.

3. Столик-трансформер.

4. Шкаф для одежды со встроенным небольшим сейфом для ценных вещей.

5. Четыре небольшие встроенные полочки для мелких вещей с дверцами.

6. Индивидуальный выключатель электрического подогрева в купе.

7. Телевизор с DVD и USB-флеш плеером.

8. Индивидуальные регуляторы яркости светильников.

9. Электронный регулятор радио-трансляции (во время поездки транслируется одна из эфирных радиостанций).

10. Индивидуальный санузел в каждом купе: умывальник, душ и биотуалет (причем никаких неприятных запахов не слышно, потому что смывает водой с ароматизатором).

11. Комплектация купе: 2 пары одноразовых тапочек, мыло, гель для душа, косметический набор, одноразовые зубные щетки, расческа, набор для шитья, освежитель воздуха, салфетки, бумага.

12. Ну и конечно розетки и в купе, и в санузле.

А о чистоте нечего уже и говорить!

Единственный такой вагон в Украине курсирует в составе поезда 81/82 "Киев-Ужгород". Стоимость билета по полному маршруту - 700 грн.

"Это не вагон - это настоящий отель на колесах премиум класса", - пишет Валерий Довгопол.

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