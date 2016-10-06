Шикарнейшая "начинка" нового вагона "Киев-Ужгород" (ФОТО)

|то не вагон - это настоящий отель на колесах премиум класса
"Укрзализныця" запустила новый пассажирский вагон класса люкс на маршруте "Киев-Ужгород", где в каждом купе есть даже отдельный туалет.
Об этом сообщил в соцсети депутат Фастовского горсовета Валерий Довгопол.
Каждый из 6 двухместных купе содержит:
1. Широкую раскладную двуспальную кровать, которая трансформируется в удобный для сидения диван.
2. Откидная верхняя полка.
3. Столик-трансформер.
4. Шкаф для одежды со встроенным небольшим сейфом для ценных вещей.
5. Четыре небольшие встроенные полочки для мелких вещей с дверцами.
6. Индивидуальный выключатель электрического подогрева в купе.
7. Телевизор с DVD и USB-флеш плеером.
8. Индивидуальные регуляторы яркости светильников.
9. Электронный регулятор радио-трансляции (во время поездки транслируется одна из эфирных радиостанций).
10. Индивидуальный санузел в каждом купе: умывальник, душ и биотуалет (причем никаких неприятных запахов не слышно, потому что смывает водой с ароматизатором).
11. Комплектация купе: 2 пары одноразовых тапочек, мыло, гель для душа, косметический набор, одноразовые зубные щетки, расческа, набор для шитья, освежитель воздуха, салфетки, бумага.
12. Ну и конечно розетки и в купе, и в санузле.
А о чистоте нечего уже и говорить!
Единственный такой вагон в Украине курсирует в составе поезда 81/82 "Киев-Ужгород". Стоимость билета по полному маршруту - 700 грн.
"Это не вагон - это настоящий отель на колесах премиум класса", - пишет Валерий Довгопол.
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Комментарии
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Не-е, ну что вы право, слова... Это ж действительно КРУТО!!! но не по европейски ехать одному пассажиру в вагоне, но с двумя проводниками!
Рейтинг: 1
Один "маленький"минус-цена в такой вагон для обычного хохлоолигарха.