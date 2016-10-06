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Интернет "убили" снимки “безумного платья” с лицом Путина (ФОТО)

10.10.2016 (16:16)
Пользователи социальных сетей высмеяли платье девушки с лицом Путина
Пользователи социальных сетей высмеяли платье девушки с лицом Путина

Пользователи социальных сетей высмеяли платье девушки, на котором изображен президент РФ Владимир Путин в окружении ангелов, роз и облаков, отметив, что дна в России нет.

Снимки соответствующего платья в Facebook опубликовала блогер Екатерина Золотарева.

“В честь дня рождения царя всея Рассеи, в Москвабаде прошел форум “Духовная миссия Владимира Путина. Геополитические вызовы современности”. Как обычно, в виде церковно-идолопоклоннического трэшняка. Все кругом в Путине, Гундяеве и иконах”, – пишет она.

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По словам Золотаревой, звездой вечера по праву стало это платье, подаренное послом Бахрейна.

“Психушка с больными пациентами… Только эвтаназия”, – пишет Вадим Верещак.

“Там нет дна!! Нет его!!!” – считает Юлия Камелина.

“Вот не знаю ржать с этого или сочувствовать людям? Смех побеждает”, – заявила Анастасия Найем.

“Некрасивое платье. Почему у царя скрыт бицепс-трицепс-четырецепс и все кубики на супер-прессе? Казнить дизайнера, платье – перешить и перекрасить с учетом замечаний”, – отметила Рина Киренко.

“Я считаю, что на юбке сзади должна быть карта России, чтобы каждый раз, когда модель садилась, страна ударенных духовностью была там, где любит быть больше всего”, – резюмировала Татьяна Дорошенко.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

10.10.2016 (17:10) / ПИДОР ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Путина называют богом хохлов, потому что скудоумные хохлы все проблемы, которые происходят вна украине валят на Путина.
Достаточно зайти ,например, на сайт обозревателя и посчитать колличество упоминаний верховного украинскага божества.

10.10.2016 (17:09) / Виктор г. Калуга

Да там не лицо, а ботоксная харя...

10.10.2016 (17:04) / ПИДОР ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Таим еще не хватает фото галицкого хрхла лже-Судоплатова отсасывающего у копченой мартышки.

10.10.2016 (16:20) / Судоплатов

Там еще фейс сталина и гитлера не хватает с цифрой между 5 и 7 в трехкратном измерении