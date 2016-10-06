Интернет "убили" снимки “безумного платья” с лицом Путина (ФОТО)

10.10.2016 (16:16)

Пользователи социальных сетей высмеяли платье девушки с лицом Путина

Пользователи социальных сетей высмеяли платье девушки, на котором изображен президент РФ Владимир Путин в окружении ангелов, роз и облаков, отметив, что дна в России нет.

Снимки соответствующего платья в Facebook опубликовала блогер Екатерина Золотарева.

“В честь дня рождения царя всея Рассеи, в Москвабаде прошел форум “Духовная миссия Владимира Путина. Геополитические вызовы современности”. Как обычно, в виде церковно-идолопоклоннического трэшняка. Все кругом в Путине, Гундяеве и иконах”, – пишет она.

По словам Золотаревой, звездой вечера по праву стало это платье, подаренное послом Бахрейна.

“Психушка с больными пациентами… Только эвтаназия”, – пишет Вадим Верещак.

“Там нет дна!! Нет его!!!” – считает Юлия Камелина.

“Вот не знаю ржать с этого или сочувствовать людям? Смех побеждает”, – заявила Анастасия Найем.

“Некрасивое платье. Почему у царя скрыт бицепс-трицепс-четырецепс и все кубики на супер-прессе? Казнить дизайнера, платье – перешить и перекрасить с учетом замечаний”, – отметила Рина Киренко.

“Я считаю, что на юбке сзади должна быть карта России, чтобы каждый раз, когда модель садилась, страна ударенных духовностью была там, где любит быть больше всего”, – резюмировала Татьяна Дорошенко.

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