Шок! Что девушки рассказывают своим подружкам после секса (ФОТО)

10.10.2016 (16:29)

О чем девушки сплетничают между собой после секса...?

У него такой большой банан! Каждая девушка, занявшись сексом с мужчиной, рассказывает о произошедшем сексе своим подружкам. О чем девушки сплетничают между собой, что обсуждают и что рассказывают, после секса с тобой? Какие о тебе сплетни, как о любовнике?

После того, как вы занялись сексом с девушкой, у нее появляется стойкое желание поделиться об этом с подружками. Как минимум один человек женского пола узнает о твоих сексуальных возможностях и члене. Но обычно это десяток ее подружек.

Что девушка рассказывают подружкам после секса?

1. ТТХ члена

Девушка расскажет подружкам после секса о характеристиках твоего пениса. ТТХ – это тактико-технические характеристики, совокупность количественных и качественных параметров, описывающих предмет. Если у мужчины член среднего размера, то девушки определенно похвастаются об этом. Если меньше, то расскажут с сожалением. Они расскажут о длине, толщине и форме члена. Будут затронуты такие параметры как наличие обрезания и интимной стрижки. Лайфхак для зрительного увеличения размера члена: выбрей растительность и сбрось лишние килограммы на прессе.

2. Продолжительность секса

Девушка расскажет сколько тебе времени понадобилось затащить ее в постель и как долго ты ее жарил. Это был секс похожий на спаривание кроликов или качественный трах? Не торопись, занимаясь сексом. Это не приносит удовлетворение женщине и вредит сплетням о тебе.

3. Атмосфера секса

Девушка поведает об общей атмосфере секса и наличие антуража. Она расскажет, как и где это произошло. Это было на заднем сиденье автомобиля или у тебя дома. Была ли музыка, свечи и романтическая обстановка. Или страсть вас захватила так сильно, что ты взял ее прямо на столе?

4. Секс сплетни

Девушка расскажет приблизительный набор поз и общий характер секса. Испытала ли она оргазм или сымитировала из благодарности мужчине? Если мужчина кончает внезапно, то девушке бывает трудно правдоподобно симулировать оргазм. Постарайся удовлетворять девушку, если не хочешь насмешек и кривых улыбок ее подружек.

Занимаясь сексом с цыпочкой, помни о том, что об этом узнает еще от одной до нескольких десятков девушек. Так складываются сплетни о тебе. Каков ты любовник и насколько хорош. Хорошая репутация дорого стоит. Это может подтвердить Джакомо Казанова, Александр Пушкин, Григорий Распутин, Оноре де Бальзак, Владимир Маяковский, Фрэнк Синатра и другие именитые любовники всех времен.



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