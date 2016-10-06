Анджелина Джоли полгода изменяла Брэду Питту с арабским миллионером (ФОТО)

10.10.2016 (16:37)

В деле о разводе Джоли и Питта наметился неожиданный поворот

После объявления о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта буквально весь мир теряется в догадках, что же могло послужить причиной разрыва самой красивой голливудской пары. Официальных комментариев пока так и не поступает, но в деле наметился неожиданный поворот.

Западные СМИ предполагают, что Анджелина на протяжении шести месяцев изменяла законному супругу с арабским миллионером! Таблоид Star утверждает, что во время злополучного перелета с детьми Джоли призналась Питту в своем романе, актер пришел в ярость, а старший сын Мэддокс попытался защитить мать, за что и поплатился вспышкой гнева отца.

Имя человека, с которым актриса находится в связи, таблоид не называет. Известно лишь,что его состояние оценивается в миллиард долларов. Он появился на свет на Ближнем Востоке, но учился в Оксфорде.

Источники утверждают, что пара познакомилась во время одного из заседаний ООН, после чего они неоднократно пересекались вновь на различных благотворительных мероприятиях.

Впрочем, сам мужчина тоже находится в браке. По слухам, жена не согласится на развод,поэтому Анджелине явно не стоит ждать скорой свадьбы с новым возлюбленным.

Тем временем, только на днях впервые после объявления о разводе Брэд Питт смог увидеть своих детей.

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