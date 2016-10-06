С начала месяца закарпатцы сдали в полицию 41 единицу огнестрельного оружия

10.10.2016 (18:08)

Добровольная сдача оружия в Закарпатье продлится до конца октября.

За первые 10 дней месячника добровольной сдачи оружия в подразделения разрешительной системы гор-райотделов полиции ГУНП в Закарпатской области уже сдано 41 единица огнестрельного оружия, 378 боеприпасов к нарезному оружию армейского образца и 8 единиц холодного оружия.

Руководитель разрешительной системы управления превентивной деятельности ГУНП в Закарпатской области Василий Кобаль рассказал, что на протяжении октября уже 12 закарпатцев благодаря тому, что добровольно сдали оружие, избежали уголовной ответственности. Милиционер отметил, что наиболее активно люди сдают незарегистрированное оружие в Мукачево.

«Для того, чтобы сдать оружие, достаточно обратиться в органы Национальной полиции с письменным заявлением, в котором кратко объяснить, откуда оно взялось. Все те граждане, которые добровольно принесут свои арсеналы, в соответствии со ст.263 Уголовного кодекса Украины уйдут уголовной ответственности. После соответствующей проверки, если оружие не числится в розыске, граждане, добровольно сдавшие его во время месячника, могут официально его зарегистрировать. Сдачи подлежит охотничье огнестрельное, холодное и газовое оружие», - подчеркнул Василий Кобаль.

Напомним, что месячник добровольной сдачи оружия продлится до конца октября.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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