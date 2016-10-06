Человек, которого сбили на переходе возле "Каштана", скончался по дороге в больницу

10.10.2016 (18:32)

В Ужгороде на пешеходном переходе возле "Каштана" насмерть сбили человека

Мужчина, которого около часа назад сбило авто на пешеходном переходе, возле магазина "Каштан", на Минайской, умер в карете скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в УПП Ужгорода и Мукачево.

Погибшим оказался 66-летний мужчина. По предварительной версии полиции, ДТП произошло в результате выполнения маневра 27-летним водителем "Форда Зефира" на иностранных номерах. Перестраиваясь из одной полосы в другую, водитель не заметил пешехода и сбил его.

"Обстоятельства аварии устанавливают следователи. Они разбираются, было ли нарушение ПДД и кто виноват", - отмечают в УПП Ужгорода и Мукачево.

Как UA-Reporter информировал ранее, В Ужгороде на злосчастном пешеходном переходе у "Каштана", снова сбили человека (ФОТО)