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В сети появилось видео жестокого избиения кассира обменника при ограблении в Закарпатье

10.10.2016 (19:00)
В Закарпатье ограбили обменный пункт
В Закарпатье ограбили обменный пункт
Напомним, несколько дней назад в закарпатском поселке Вилок Виноградовского района неизвестные грабители ограбили обменный пункт валюты на автозаправочной станции ОККО и жестоко избили девушку кассира.
На сколько "поживились" грабители пока не известно. Официальной информации от полиции пока нет.
Как информировал UA-Reporter, 5 октября в пгт Вилок на автозаправочной станции ОККО, где работает круглосуточный обменный пункт валют, произошло разбойное нападение.



Интернет-издание
UA- Reporter.com
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