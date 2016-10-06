В сети появилось видео жестокого избиения кассира обменника при ограблении в Закарпатье

|В Закарпатье ограбили обменный пункт
Напомним, несколько дней назад в закарпатском поселке Вилок Виноградовского района неизвестные грабители ограбили обменный пункт валюты на автозаправочной станции ОККО и жестоко избили девушку кассира.
На сколько "поживились" грабители пока не известно. Официальной информации от полиции пока нет.
Как информировал UA-Reporter, 5 октября в пгт Вилок на автозаправочной станции ОККО, где работает круглосуточный обменный пункт валют, произошло разбойное нападение.