"Украина с ядерным вооружением – это обезьяна с гранатой" - Кравчук

10.10.2016 (19:05)

Кравчук сделал сенсационное заявление по ядерному оружию в Украине

Украинские власти приняли абсолютно правильное решение, отказавшись от ядерного оружия, поскольку Украина с ядерным вооружением – это обезьяна с гранатой.

Такое заявление прозвучало в интервью изданию «Гордон» от Леонида Кравчука, первого президента независимой Украины. «Украина с ядерным вооружением, не имевшая систем управления, воспроизводства и испытания, была похожа на обезьяну, которая держит гранату и зажимает чеку. Пока ей говорили не отпускать чеку, она ее зажимала, однако ей может надоесть держать чеку и тогда произойдет мощный взрыв. С ядерным оружием шутить нельзя», заявил экс-глава государства. Эти слова были ответом на вопрос о том, почему Кравчук стал инициатором отказа от ядерного вооружения.

Кравчук также признался, что никогда не жалел об этом решении и точно знает, что ядерное оружие не может применяться в европейских странах, поскольку удар по любой европейской стране означает удар по самому себе. Бывший президент напомнил, что в отличие от Сибири, Европа имеет очень компактный размер, и она является густонаселенным регионом.

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