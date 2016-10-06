"В ж#пу таких депутатов": Фанаты сборной Украины едва не убили Парасюка перед матчем с Косово (ВИДЕО)
10.10.2016 (19:18)
Болельщиков возмутило отсутствие билетов на стадион
Болельщиков возмутило отсутствие билетов на стадион
Народный депутат Украины Владимир Парасюк перед игрой сборной Украины против Косово пообщался с болельщиками сине-жёлтых, прибывшими поддержать любимую команду.
Вопросы адресованные нардепу были различными: от причин отсутствия билетов на игру до законодательных инициатив Парасюка.
Комментарии
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Это, несомненно, мощнейший удар по крепкой украинской морали алколиков и нищебродов.