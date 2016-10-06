"В ж#пу таких депутатов": Фанаты сборной Украины едва не убили Парасюка перед матчем с Косово (ВИДЕО)

10.10.2016 (19:18)

Болельщиков возмутило отсутствие билетов на стадион

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Болельщиков возмутило отсутствие билетов на стадион Народный депутат Украины Владимир Парасюк перед игрой сборной Украины против Косово пообщался с болельщиками сине-жёлтых, прибывшими поддержать любимую команду.Вопросы адресованные нардепу были различными: от причин отсутствия билетов на игру до законодательных инициатив Парасюка.