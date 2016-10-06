В Ужгороде лихач на "Шкоде" расквасил BMW X5 и скрылся с места ДТП (ФОТО)

10.10.2016 (19:44)

Нарушитель имел признаки алкогольного опьянения

Вчера во время дневного патрулирования экипаж ужгородских патрульных получил вызов о ДТП на окраине города. Инцидент произошел около 3 часов дня на улице Патруса Карпатского.

Водитель Skoda Octavia, не соблюдя безопасной дистанции, совершил наезд на автомобиль BMW X5 и скрылся с места происшествия.

Вскоре патрульные обнаружили «Шкоду» на улице Можайского. Автомобиль имела видимые механические повреждения, однако водителя внутри не было. Около 18 часов патрульным удалось разыскать и самого виновника ДТП. Водителя узнала и женщина, которая была за рулем «БМВ».

Нарушитель имел признаки алкогольного опьянения, состояние которого подтвердилось результатом осмотра на Драгере - 2,97 промилле. В своем объяснении человек указал, что принял алкоголь уже после совершения аварии.

Патрульные составили на водителя «Шкоды» 3 админпротокола, меру наказания по которым установит суд.

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