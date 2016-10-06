Евросоюз назвал условия при которых Украина получит транш в размере 600 миллионов евро (ВИДЕО)

10.10.2016 (20:25)

Евросоюз ожидает от Украины отмены запрета на экспорт леса

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Евросоюз ожидает от Украины отмены запрета на экспорт леса и урегулирования по социальной помощи внутренним переселенцам. При выполнении этих двух условий страна получит очередной транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро, заявил глава представительства ЕС в Украине, посол Хьюг Мингарелли.«Мы уже предоставили Украине первый транш в размере 600 млн евро и ожидаем второй транш, тоже в 600 млн евро», — сказал Мингарелли на своей первой пресс-конференции в Киеве.Для этого, по его словам, Украине необходимо выполнить два условия: отменить запрет на экспорт леса и решить вопрос, касающийся социального обеспечения внутренне перемещенных лиц.По словам Мингарелли, на сегодняшний день руководство ЕС проводит обсуждение этих вопросов с украинской властью.«Мы все надеемся, что появится возможность предоставить этот транш Украине в ближайшем будущем. Я не могу пока назвать конкретные сроки», — сказал он.