Евросоюз назвал условия при которых Украина получит транш в размере 600 миллионов евро (ВИДЕО)
10.10.2016 (20:25)
Евросоюз ожидает от Украины отмены запрета на экспорт леса
Евросоюз ожидает от Украины отмены запрета на экспорт леса и урегулирования по социальной помощи внутренним переселенцам.
При выполнении этих двух условий страна получит очередной транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро, заявил глава представительства ЕС в Украине, посол Хьюг Мингарелли.
«Мы уже предоставили Украине первый транш в размере 600 млн евро и ожидаем второй транш, тоже в 600 млн евро», — сказал Мингарелли на своей первой пресс-конференции в Киеве.
Для этого, по его словам, Украине необходимо выполнить два условия: отменить запрет на экспорт леса и решить вопрос, касающийся социального обеспечения внутренне перемещенных лиц.
По словам Мингарелли, на сегодняшний день руководство ЕС проводит обсуждение этих вопросов с украинской властью.
«Мы все надеемся, что появится возможность предоставить этот транш Украине в ближайшем будущем. Я не могу пока назвать конкретные сроки», — сказал он.