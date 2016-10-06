Погода в Ужгороде и Закарпатье во вторник, 11 октября

11.10.2016 (06:33)

В Ужгороде на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем временами дождь, на высокогорье местами с мокрым снегом.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 3 ° тепла - 2 ° мороза, днем 7-12 ° тепла, в горах местами 0-5 ° тепла.

В Ужгороде на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 °, днем 10-12 ° тепла.

Восход 07:44

Закат 18:50

Температура за последние 130 лет 11 октября:

макс: 24.4° (1995)

мин: -2.7° (1948)

Народный прогноз погоды: 11 октября отмечается день памяти Ильи Муромца. В Англии существует поверье, будто бы именно в этот день дьявол плюёт на ягоды черники, а потому тот, кто их съест, будет осквернён. Погоду в этот день определяли по инею: если утром на дворе много инея - быть сухой, солнечной погоде.