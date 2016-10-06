Курс валют на 11 октября (+ новости экономики)

11.10.2016 (06:39)

Курс валют 11.10.2016

Евросоюз назвал условия предоставления Украине финансовой помощи

Для получения второго транша макрофинансовой помощи Украине нужно урегулировать вопрос социальных выплат внутренне перемещённым лицам и отменить запрет на экспорт леса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил новый глава представительства Европейского Союза в Украине, посол Хьюг Мингарелли, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Мы уже предоставили Украине первый транш в размере 600 миллионов евро и ожидаем второй транш, тоже в 600 миллионов евро», — сказал Мингарелли.

По его словам, Украина выполнила большинство требований для предоставления финансовой помощи, остаются ещё два — урегулирование социальных выплат внутренне перемещённым лицам и отмена изменений к закону, предуматривающих запрет на экспорт лесоматериалов на 10 лет. Его глава государства подписал в июле 2015 года.

«Мы все надеемся, что появится возможность предоставить этот транш Украине в ближайшем будущем. Я не могу пока назвать конкретные сроки», — отметил посол.

По данным Министерства социальной политики, в Украине официально зарегистрированы 1 миллион 696 тысяч 326 переселенца.