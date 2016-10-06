Лучшая поза в сексе для вашего знака Зодиака

11.10.2016 (06:53)

Что лучше в сексе для каждого знака Зодиака

Не стоит зацикливаться на одной только астрологии, если вы хотите достичь оргазма, но прислушаться к мнению звезд стоит. Вы удивитесь, но современные астрологи уже специализируются и на сексуальной тематике, потому могут посоветовать, что лучше для каждого знака Зодиака.

Овны



Вы стремитесь быть лидером в каждой сфере вашей жизни. Вы быстрые, доминирующие и агрессивные, а значит любите держать все под контролем и в постели. Иногда вы можете быть немного эгоистичными и сосредотачиваться больше на своем удовольствии. Потому лучшая поза для вас: обратная наездница. В принципе, любая поза, которая позволяет вам контролировать половой акт.

Тельцы



Вы предпочитаете чувственное соитие, чтобы были задействованы все 5 чувств, в том числе и интимная связь. Потому лучшая поза для вас — миссионерская. Старая проверенная поза с максимум телесного контакта и доступом к губам и шее. При этом вам важно, чтобы была создана атмосфера: приглушенный свет, ароматы, музыка.

Близнецы



В сексе вы любите постоянно менять позы. Вам нравится, когда есть варианты и многозадачность (использование секс-игрушек, например). Кроме того, для вас важна прелюдия, которая заводит и задает настроение на весь процесс. Лучшая поза — стоя. Вы можете перейти от стены к кухонному столу или дивану. Но начинайте все еще днем, например, обмениваясь сексуальными SMS или MMS.

Раки



Раки не особо любят показывать эмоции, но это лишь маска. На самом деле эти знаки заботливы, хотя в сексе верх берут инстинкты. Лучшая поза — наездница. Вы любите видеть эмоции на лице партнера и можете для пущего эффекта впустить коготки в его грудь.

Львы



Львы — как Саманта Джонс из сериала «Секс в большом городе». Вы прирожденные любовники и любите показывать свои умения, хотите, чтобы с вами обращались, как с королевой. Лучшая поза — доги-стайл.Так ваш партнер может хорошо вас рассмотреть, особенно, если вы разместитесь перед зеркалом.

Девы



Вы любите прямолинейность и эффективность. Вы серьезно подходите к делу и любите, когда вам говорят, что делать. Если это не что-то сверхъестественное, вы готовы экспериментировать. Лучшая поза — стоя лицом к лицу. Спрашивайте партнера, как лучше, и следуйте его совету.

Весы



Весы ценят красоту — и не столько в себе или в партнере, а в обстановке. Вам нравится, когда оба партнера прилагают одинаковое количество усилий в сексе. Хотя сами редко инициируете секс. Лучшая поза — ножницы или паук. В обоих случаях вы на равных — никто не пассивен. При этом уделите внимание атмосфере.

Скорпионы



Вы скрытны и можете казаться холодными, но на самом деле очень горячи. Вы знаете, чего хотите в постели, и не остановитесь, пока не получите это. Лучшая поза — да что угодно. Вам нравится все, а лучше с интересной атрибутикой — наручники, повязка на глаза, элементы садо-мазо и т.д.

Стрельцы



Вы спонтанны и любите разнообразить свою сексуальную жизнь. Лучшая поза — доги-стайл стоя.

Козероги



Вам нужно чувствовать себя комфортно с человеком, чтобы заниматься с ним сексом. Но как только вы нашли контакт, вы открыты ко всему. Лучшая поза — лежа на животе. Вы предпочитаете быть пассивны и любите, когда партнер доминирует. В то же время вы не против секс-игрушек.

Водолеи



Для вас секс — это не всегда что-то личное и интимное. Вам он нравится просто сам по себе, потому вы цените качество и помощь разных секс-игрушек. Лучшая поза — на спине. Так вы сможете показать партнеру, что нужно сделать для вашего удовольствия.

Рыбы



Вы профессионалы в чтении языка тела человека, потому ничего не проходит мимо вас. Вы очень романтичны.Лучшая поза — ложка. Интимный, личный, телесный контакт — все, что вам нужно. Вы любите претворять ваши фантазии в жизнь.

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