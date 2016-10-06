Вот, что с Вами будет после смерти!

11.10.2016 (07:19)

Люди не умирают, а попадают в параллельный мир

После смерти люди попадают в параллельный мир. Об этом заявили ученые из Университета Северной Каролины (США).

Автор этой теории – профессор Роберт Ланза, который уверен, что как люди, так и животные после смерти пробуждаются в другой реальности.

По его словам, об этом свидетельствует факт существования микрочастиц, которые могут одновременно находиться в двух состояниях. Самое удивительное, что в параллельном мире можно встретить даже динозавров, считает Ланза.

Ученый пояснил, что процесс перерождения похож на цветение растений. Цветок, просуществовав некоторое время, увядает, но потом растение вновь расцветает. Почти то же самое происходит с человеком.

Ранее сообщалось, что у человеческой жизни есть определенный предел. Как заявили американские ученые, предел возраста человека, скорее всего, составляет около 100 лет, при достижении которого смертность резко растет вне зависимости от всех внешних факторов.

В Ужгород из зоны АТО везут "груз-200" (ФОТО)