В Закарпатье презентовали новый этнофестиваль "Бобовищенское гроно"

11.10.2016 (08:54)

Добро пожаловать на Мукачевский районный этнофестиваль «Бобовищенское гроно»!

Молодое вино - как новая жизнь. Мукачевщина впервые приглашает на этнофестиваль «Бобовищенское гроно», который состоится 16 октября в селе Бобовище Мукачевского района.

Фестивали - явление распространенное на Закарпатье, ведь Серебряная земля - ​​край туристический, который может щедро и ярко презентовать свою самобытную культуру, обычаи, традиции, поэтому и обращаются районы Закарпатья к форме презентации, которая позволяет шире представить все то, чем богат наш край.

В отличие от других районов, Мукачевский не имеет опыта в проведении фестивалей районного масштаба.

Да, в районе происходили народные праздники вроде Дня села или поселка, ежегодно проводятся творческие отчеты и другие мероприятия. Но традиционные мероприятия или освещали деятельность района в какой-то одной сфере, или формат не позволял охватить все грани жизни в Мукачевском районе.



Отметим, Мукачевский район - крупнейший по количеству населенных пунктов - 88 поселков и сел, каждое из которых имеет свою аутентичную культуру.

Так Мукачевщина впервые, искренне приглашает посетить районный фестиваль, на котором представит художественные, торгово-обрядовые традиции, обычаи, ремесла, фольклорную составляющую, и конечно - винодельческую культуру всей Мукачевщины.

Этнофестиваль «Бобовищенское гроно» представит вашему вниманию всю винную карту Мукачевщины, ведь «нектар богов» изготавливают даже в горном селе Пузняковцы, какое первым встречает зиму и последним - весну!

А молодое вино имеет свою неповторимую искру, как новая жизнь винного цикла, состоит из лучей солнца, тяжелого труда, плодородной земли и благодарной лозы.

Идею представить полную палитру культурной жизни Мукачевщины в отделе культуры Мукачевской РГА лелеяли давно. Работники культурных учреждений, педагоги, медики, интеллигенция сел - все вместе представить все, чем живут из поколения в поколение в каждом селе, ведь если человек - носитель культуры, то профессия не имеет значения. Культура - объединяла всегда, и именно поэтому на фестивале будут представлены все общины района.

Фестиваль «Бобовищенское гроно» подарит незабываемые впечатления от многогранности аутентичных традиций:

• Встреча нового урожая винограда: торжественное шествие, которое будет сопровождаться театрально-музыкальной инсценировкой обрядовых традиций и мастер классом от виноделов, которые продемонстрируют начальный процесс изготовления вина

• инсценированные действа обрядового характера, в частности, «Свальба на Мукачевщине»

• конкус и мастер-классы от народных мастериц и мастеров

• Кулинарные традиции каждого села и мастер классы сокачок (народных кулинарок - хороших хозяек)

• Дегустация вин, сыров, меда от хозяев Мукачевщины

• Выступления народных и творческих коллективов района

Гости фестиваля:

Заслуженный академический Закарпатский народный хор и его художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный работник культуры Украины Наталья Пети-Потапчук не требуют представления в Закарпатье.

Но для гостей фестиваля отметим, что это - ведущий и уникальный по своим творческим достижением и репертуаром художественный профессиональный коллектив, сохраняет и пропагандирует не только украинское искусство, но и искусство всех национальных меньшинств Серебряной земли.

Александр Садвари - заслуженный артист Украины. Который с легкостью собирает полные концертные залы, продолжает очаровывать самобытным творчеством и удивлять неповторимой манерой исполнения.

Веселой искры придаст народный ансамбль с простым названием «Марина и компания», известный в крае удачным сочетанием народных закарпатских песен и современной музыки. Классические инструменты, народные мотивы и прекрасные вокальные данные исполнительницы создают неповторимый колорит, присущий аутентичной Закарпатской культуре

Также гостей фестиваля ждет много музыки, песен и танцев - украинских, венгерских, словацких, русинских, которые представляют Мукачевщину многонациональную.

Добро пожаловать на Мукачевский районный этнофестиваль «Бобовищенскок гроно»!

Фестиваль состоится 16 октября в селе Бобовище Мукачевского района (территория сельского стадиона).

Начало фестиваля в 13.00.

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