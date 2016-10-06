В Ужгороде сегодня стартовал отопительный сезон

11.10.2016 (09:56)

Исполком решил начать отопительный сезон учреждений бюджетной сферы

Решение «О начале отопительного сезона на 2016-2017 годы» исполком Ужгородского городского совета принял на своем внеочередном заседании в пятницу, 7 октября.

В Ужгороде сегодня, 10 октября, стартовал отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета.

Согласно сообщению, решение «О начале отопительного сезона на 2016-2017 годы» исполком Ужгородского городского совета принял на своем внеочередном заседании в пятницу, 7 октября.

Согласно документу, исполком решил начать отопительный сезон учреждений бюджетной сферы 10 октября. В пресс-службе напомнили, что в жилой фонд Ужгорода централизованно теплоснабжения не подается в связи с тем, что город полностью отказался от него и перешел на автономные системы обогрева.

По информации пресс-службы, как исключение, исполком принял решение осуществить запуск тепла с 7 октября в Ужгородской городской клинической больнице, Ужгородском городском роддоме и Ужгородской городской детской больнице.

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