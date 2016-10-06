В Закарпатье возле венгерской границы пограничники устроили погоню за контрабандистом

|В сумке находилось 990 пачек сигарет
В Госпогранслужбе сообщили об очередном задержании у украинско-венгерской границы в Закарпатье.
Вчера, во время несения службы пограничники отдела «Вилок» Мукачевского отряда заметили одну неизвестную личность, которая двигалась в сторону государственной границы Украины.
Увидев пограничный наряд, правонарушитель предпринял попытку побега, оставив большую спортивную сумку, которую нес с собой.
В сумке, которую неизвестный оставил неподалеку от границы находились табачные изделия. Сигареты беглец, вероятно, пытался доставить в соседнюю Венгрию, но на пути ему стали пограничники. 990 пачек сигарет с украинской акцизной маркой доставлены в отдел пограничной службы «Вилок».
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