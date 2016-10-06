Полезные хитрости, о которых стоит знать каждому пользователю Viber

11.10.2016 (10:47)

Практически у всех обладателей смартфонов есть мессенджеры для общения

Практически у всех обладателей смартфонов есть мессенджеры для общения.

Одним из самых популярных является Viber.

Это мобильное приложение уже давно завоевало любовь своих пользователей. К сожалению, большинство из них не знакомо со всеми секретами Viber. Если тебе интересно, как улучшить работу с этой программкой, тогда данная статья для тебя.

Секреты Viber

Скрой информацию о том, когда ты был в сети

Зайди в «Настройки» - «Конфиденциальность» и отключи статус «В сети». Даже если ты зайдешь в Viber, об этом никто не узнает.

Скрой статус о просмотре сообщений

Чтобы собеседник не узнал о том, что ты прочитал сообщение от него, зайди в настройки, выбери раздел «Безопасность» и сними галочку с пункта, который отвечает за уведомления о прочтении сообщений.

Не заполняй память телефона

Фото и видео из чатов в Viber по умолчанию сохраняются в телефоне. Чтобы не захламлять его память, лучше всего эту настройку отключить. Зайди в «Настройки» - «Мультимедиа» и отключи «Сохранять в галерею».

Отправь журнал сообщений себе на почту

Чтобы создать резервный файл своего журнала сообщений на компьютере, отправь переписку себе на e-mail. В «Вайбере» текст можно переслать так: «Настройки» - «Вызовы и сообщения» - «Отправить журнал сообщений».

Скрой фото профиля от неизвестных пользователей

Если ты не хочешь, чтобы фото твоего профиля видели все пользователи, тогда зайди в настройки и в разделе «Конфиденциальность» выбери «Фото профиля» - «Никто». Теперь пользователи, которых нет в списке твоих контактов, не увидят твое фото.

Убери статус «Использует приложение»

Еще одна возможность: практически все приложения и игры, которые ты устанавливаешь на телефон, синхронизируются с Viber. Таким образом, они являются доступными и для остальных контактов из твоего списка.

Чтобы отключить эту функцию, перейди в «Настройки» - «Конфиденциальность» и сними галочку с пункта «Использует приложение».

Поставь пароль

Если ты не хочешь, чтобы кто-то прочитал твои сообщения, можно поставить на Вайбер пароль. Сам мессенджер не предполагает этого, но такую полезную программу можно легко скачать в любом App Store и поставить за считаные минуты.

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