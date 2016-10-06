Блеск и нищета донбасских куртизанок

|"Машина в кредите, пользуйтесь, кто вам мешает" - Путин
Как я писала с самого начала войны, в своих военных дневниках, основным посылом агитаторов "русского мира", было то, что можно не отдавать кредиты, взятые в украинских банках.
Помните, знаменитое путинско-воровское, "машина в кредите, пользуйтесь, кто вам мешает"? Так вот, агитаторы в красный угол стола ставили именно кредиты. Не политику, не условия жизни в Российской Федерации, не социалку, а именно возможность не отдавать кредиты. Кредитов у шахтеров было много.
Не знаю почему, но на Донбассе не принято жить по средствам. Хотя шахтеры и зарабатывали много, да и пенсия у них была в разы больше среднестатистического пенсионера Украины, всё равно брали кредиты.
И к деньгам относились без бережности: пришло-ушло.
Для среднестатистического шахтера получить регресс (пособие по потери трудоспособности в результате несчастного случая или профзаболевания), - а это от 100 до 500 тысяч гривен,- и потратить его на новомодный джип, компьютер, телефон, в десятый раз поменять мебель в доме, это обычное решение.
Не поехать путешествовать, и даже не положить на депозит, нет. Просто купить что-то очень большое и дорогое. У моих знакомых, например, 5 телевизоров. Каждый больше предыдущего. Для чего? Они не могут пояснить внятно: такой купил кто-то в бригаде.
В общем, блеск и нищета куртизанок по-донбасски.
Да, и в санаторно-курортное лечение, то бишь оздоровление, тоже никто не вкладывал. Болеет человек, пусть болеет, главное, чтобы деньги получал.
У меня был случай, когда родня хотела обжаловать увольнение из главы семейства. У него было 80% запыленности легких, силикоз, антракоз, он еле дышал и инспектор уволил его по состоянию здоровья. Родня, естественно, была против потери трудового заработка. Зарплата хорошая, чего терять.
Когда началась "русская весна" в магазинах был дурдом. Массовый психоз был и на лицо и на лице. Так как люди дрались, тащили домой кухонные комбайны, кофемашины, фены, холодильники, рыдали, когда узнавали, что кто-то из соседей выхватил что-то больше, лучше, крупнее, дороже.
Не все, конечно же. Но какая-то часть шопоголиков, халявщиков, уверовавших, что все будет, как в Крыму и не надо будет отдавать кредит, на Донбассе была.
Кредитов набрались. Холодильниками заставили дома и квартиры. И тут исчезли банки, пенсии и цивилизация.
Теперь в зоне оккупации холодильник можно приобрести за 300- 500 гривен. У людей нет денег на лекарства.
И все же.
У тех, кто набрался кредитов и был замечен в штурме магазинов бытовой техники в феврале-марте 2014 года до сих пор 100 % уровень ненависти к Украине.
Почему?
Все просто. Кредиты взяты. Кредиты надо отдавать. Банки звонят. Банки требуют.
Да, в кредитной армагедонщине прогадали шахтеры. Они брали кредиты в ПУМБе, а это банк Ахметова, в котором находятся их зарплатные карты. Кредит высчитывается автоматично из заработной платы.
"Повезло" тем, кто брал кредит в Ощаде или Привате. Они пока не платят. Не платят и делают всё, чтобы не платить, то есть поддерживают независимость "новороссии".
Кредитная система, халява и возможность хоть как-то кинуть государство, - хотя, причем тут Украина, банки-то в основном частные,- до сих пор являются кнутом и пряником, направляющих "новороссов" в упряжке, тянущей оккупированные части Луганской и Донецкой области в Ад.
"Государство" "лынырия" своих "граждан" защищает. Естественно.
"Украинские банки, их представители и так называемые коллекторские фирмы не имеют права взимать долги по кредитам заемщиков, проживающих на территории ЛНР, - разъясняет "гражданам "лнр" старший инспектор отдела управления общественной безопасности "МВД лнр" Александр Куликов.
"В ЛНР осуществляет деятельность только Государственный банк ЛНР, какие-либо другие банки на территории ЛНР пока не функционируют, - напомнил старший инспектор. - Любые действия в финансово-кредитной сфере лиц, не являющихся сотрудниками Госбанка ЛНР, могут носить исключительно частный характер".
В СМИ-лынырии опять мед по маслу: платить кредиты украинским банкам не нужно, в этом вся прелесть жизни в "новороссии".
И обязательно, вот это: "Я, Света, мать троих детей, взяла кредит в "Привате", чтобы купить себе квартиру. Но ведь это деньги олигарха Коломойского, поэтому они мои, так как украдены у меня олигархом, а значит, я, гражданка "ЛНР" имею право не возвращать кредит банку".
Отвечая на многочисленные вопросы граждан, старший инспектор отдела управления общественной безопасности "МВД лнр" Александр Куликов рассказал, что в последнее время участились случаи попыток незаконных действий в отношении жителей ЛНР, выраженные в требовании возвращения различных кредитов, полученных в банках Украины до начала событий 2014 года.
"Данные требования выражаются в телефонных звонках, направлении СМС угрожающего характера", - отметил старший инспектор, и уточнил, что мошенники представляются сотрудниками различных банков, в том числе Украины и даже России, "якобы выкупившими долги по кредитам у украинских банков".
Ну, вот здесь он частично прав.
Дело в том, что прийти домой в "лынырии" к жителю "лынырии" с автоматом и представится сотрудником украинского (или даже российского), банка может только мошенник.
Ведь реальных сотрудников банков Украины в "лынырии" нет.
Зато есть принцип "без лоха и жизнь плоха", на основании которого в "лынырии" появились целые бригады по "выбиванию" долгов.
Данные по кредитам берутся в захваченных помещениях филиалов. Да и народ сам хвастается в соцсетях, как "кинул укропов". Все это становится базой для умелых и отпетых, которыми сейчас кишит "лынырия".
Украинские банки действительно предъявляют требования к кредиторам и их поручителям, но на территории Украины. Но, как иначе, брак, плати!
Иногда, что греха таить, действуя не слишком корректно и законно.
Например, Ощадбанк, любитель блокировать пенсионные карты или снимать суммы кредитной задолженности не только с кредиторов, но и с поручителей без решения суда.
"Приват" просто подает в суд на должника и передает дело в исполнительную службу, которая уже и разыскивает "переселенцев" и их пенсионные, регрессные дела в городах Украины.
А вот в "лынырии" кредитно-выбивательский беспредел достиг апогея. "Коллекторы" с автоматами то и дело стучат к обывателю "республики": то деньги за долг по коммунальным платежам "попросить", то с кредитными средствами "разобраться". Ну, как говорится, любишь халяву, люби и "ополчение" кормить!
Жаль, обыватель, так погрязший в ненависти к укропам, не может различить, где законные требования, а где обычный "лыныровский" развод.
А "лынырия" вот прямо обещает: мы не отдадим должников "укропам", пока вы в "лнр" возвращать кредиты украинским банкам не нужно и это...не законно (по законам "лнр"). Вот так-то!
А вот страхи по поводу, когда вернется Украина, нам насчитают….весьма обоснованы.
Мы, укропы, такие государственно - хозяйственные. Мы и за газ посчитаем, и за свет, и за воду. А вот за кредиты не будем. Не наше это. Не государственное. А банки в Украине, это субъекты, так сказать, и свою финансово-хозяйственную деятельность, как и гражданские отношения с потребителями кредитов, я думаю, разрулят сами.
Олена Степова
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