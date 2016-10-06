Блеск и нищета донбасских куртизанок

11.10.2016 (10:59)

"Машина в кредите, пользуйтесь, кто вам мешает" - Путин

Как я писала с самого начала войны, в своих военных дневниках, основным посылом агитаторов "русского мира", было то, что можно не отдавать кредиты, взятые в украинских банках.

Помните, знаменитое путинско-воровское, "машина в кредите, пользуйтесь, кто вам мешает"? Так вот, агитаторы в красный угол стола ставили именно кредиты. Не политику, не условия жизни в Российской Федерации, не социалку, а именно возможность не отдавать кредиты. Кредитов у шахтеров было много.

Не знаю почему, но на Донбассе не принято жить по средствам. Хотя шахтеры и зарабатывали много, да и пенсия у них была в разы больше среднестатистического пенсионера Украины, всё равно брали кредиты.

И к деньгам относились без бережности: пришло-ушло.

Для среднестатистического шахтера получить регресс (пособие по потери трудоспособности в результате несчастного случая или профзаболевания), - а это от 100 до 500 тысяч гривен,- и потратить его на новомодный джип, компьютер, телефон, в десятый раз поменять мебель в доме, это обычное решение.

Не поехать путешествовать, и даже не положить на депозит, нет. Просто купить что-то очень большое и дорогое. У моих знакомых, например, 5 телевизоров. Каждый больше предыдущего. Для чего? Они не могут пояснить внятно: такой купил кто-то в бригаде.

В общем, блеск и нищета куртизанок по-донбасски.

Да, и в санаторно-курортное лечение, то бишь оздоровление, тоже никто не вкладывал. Болеет человек, пусть болеет, главное, чтобы деньги получал.

У меня был случай, когда родня хотела обжаловать увольнение из главы семейства. У него было 80% запыленности легких, силикоз, антракоз, он еле дышал и инспектор уволил его по состоянию здоровья. Родня, естественно, была против потери трудового заработка. Зарплата хорошая, чего терять.

Когда началась "русская весна" в магазинах был дурдом. Массовый психоз был и на лицо и на лице. Так как люди дрались, тащили домой кухонные комбайны, кофемашины, фены, холодильники, рыдали, когда узнавали, что кто-то из соседей выхватил что-то больше, лучше, крупнее, дороже.

Не все, конечно же. Но какая-то часть шопоголиков, халявщиков, уверовавших, что все будет, как в Крыму и не надо будет отдавать кредит, на Донбассе была.

Кредитов набрались. Холодильниками заставили дома и квартиры. И тут исчезли банки, пенсии и цивилизация.

Теперь в зоне оккупации холодильник можно приобрести за 300- 500 гривен. У людей нет денег на лекарства.

И все же.

У тех, кто набрался кредитов и был замечен в штурме магазинов бытовой техники в феврале-марте 2014 года до сих пор 100 % уровень ненависти к Украине.

Почему?

Все просто. Кредиты взяты. Кредиты надо отдавать. Банки звонят. Банки требуют.

Да, в кредитной армагедонщине прогадали шахтеры. Они брали кредиты в ПУМБе, а это банк Ахметова, в котором находятся их зарплатные карты. Кредит высчитывается автоматично из заработной платы.

"Повезло" тем, кто брал кредит в Ощаде или Привате. Они пока не платят. Не платят и делают всё, чтобы не платить, то есть поддерживают независимость "новороссии".

Кредитная система, халява и возможность хоть как-то кинуть государство, - хотя, причем тут Украина, банки-то в основном частные,- до сих пор являются кнутом и пряником, направляющих "новороссов" в упряжке, тянущей оккупированные части Луганской и Донецкой области в Ад.

"Государство" "лынырия" своих "граждан" защищает. Естественно.

"Украинские банки, их представители и так называемые коллекторские фирмы не имеют права взимать долги по кредитам заемщиков, проживающих на территории ЛНР, - разъясняет "гражданам "лнр" старший инспектор отдела управления общественной безопасности "МВД лнр" Александр Куликов.

"В ЛНР осуществляет деятельность только Государственный банк ЛНР, какие-либо другие банки на территории ЛНР пока не функционируют, - напомнил старший инспектор. - Любые действия в финансово-кредитной сфере лиц, не являющихся сотрудниками Госбанка ЛНР, могут носить исключительно частный характер".

В СМИ-лынырии опять мед по маслу: платить кредиты украинским банкам не нужно, в этом вся прелесть жизни в "новороссии".

И обязательно, вот это: "Я, Света, мать троих детей, взяла кредит в "Привате", чтобы купить себе квартиру. Но ведь это деньги олигарха Коломойского, поэтому они мои, так как украдены у меня олигархом, а значит, я, гражданка "ЛНР" имею право не возвращать кредит банку".

Отвечая на многочисленные вопросы граждан, старший инспектор отдела управления общественной безопасности "МВД лнр" Александр Куликов рассказал, что в последнее время участились случаи попыток незаконных действий в отношении жителей ЛНР, выраженные в требовании возвращения различных кредитов, полученных в банках Украины до начала событий 2014 года.

"Данные требования выражаются в телефонных звонках, направлении СМС угрожающего характера", - отметил старший инспектор, и уточнил, что мошенники представляются сотрудниками различных банков, в том числе Украины и даже России, "якобы выкупившими долги по кредитам у украинских банков".

Ну, вот здесь он частично прав.

Дело в том, что прийти домой в "лынырии" к жителю "лынырии" с автоматом и представится сотрудником украинского (или даже российского), банка может только мошенник.

Ведь реальных сотрудников банков Украины в "лынырии" нет.

Зато есть принцип "без лоха и жизнь плоха", на основании которого в "лынырии" появились целые бригады по "выбиванию" долгов.

Данные по кредитам берутся в захваченных помещениях филиалов. Да и народ сам хвастается в соцсетях, как "кинул укропов". Все это становится базой для умелых и отпетых, которыми сейчас кишит "лынырия".

Украинские банки действительно предъявляют требования к кредиторам и их поручителям, но на территории Украины. Но, как иначе, брак, плати!

Иногда, что греха таить, действуя не слишком корректно и законно.

Например, Ощадбанк, любитель блокировать пенсионные карты или снимать суммы кредитной задолженности не только с кредиторов, но и с поручителей без решения суда.

"Приват" просто подает в суд на должника и передает дело в исполнительную службу, которая уже и разыскивает "переселенцев" и их пенсионные, регрессные дела в городах Украины.

А вот в "лынырии" кредитно-выбивательский беспредел достиг апогея. "Коллекторы" с автоматами то и дело стучат к обывателю "республики": то деньги за долг по коммунальным платежам "попросить", то с кредитными средствами "разобраться". Ну, как говорится, любишь халяву, люби и "ополчение" кормить!

Жаль, обыватель, так погрязший в ненависти к укропам, не может различить, где законные требования, а где обычный "лыныровский" развод.

А "лынырия" вот прямо обещает: мы не отдадим должников "укропам", пока вы в "лнр" возвращать кредиты украинским банкам не нужно и это...не законно (по законам "лнр"). Вот так-то!

А вот страхи по поводу, когда вернется Украина, нам насчитают….весьма обоснованы.

Мы, укропы, такие государственно - хозяйственные. Мы и за газ посчитаем, и за свет, и за воду. А вот за кредиты не будем. Не наше это. Не государственное. А банки в Украине, это субъекты, так сказать, и свою финансово-хозяйственную деятельность, как и гражданские отношения с потребителями кредитов, я думаю, разрулят сами.

Олена Степова

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