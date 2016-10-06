В Закарпатье полиция предотвратила незаконную рубку леса

11.10.2016 (11:33)

Сумма причиненного государству ущерба устанавливается

Житель с.Люта Великоберезнянского района незаконно срубил в лесу шесть деревьев. Полиция изьяла у него вещественные доказательства

10 октября в полицию Великий Березный поступило сообщение от жителя с.Люта. Заявитель работает лесником и обнаружил в лесу незаконную рубку 6 деревьев бука и березы.

Работники полиции установили, что в незаконной рубки деревьев возможно причастен 63-летний житель Люты. Для проверки информации правоохранители наведались к последнему, где изъяли у него бензопилу и срезанные деревья.

По данному факту следователи начали уголовное производство. Сумма причиненного государству ущерба устанавливается.

Отдел коммуникации

полиции Закарпатской области

В Закарпатье возле венгерской границы пограничники устроили погоню за контрабандистом