В Закарпатье полиция предотвратила незаконную рубку леса

|Сумма причиненного государству ущерба устанавливается
Житель с.Люта Великоберезнянского района незаконно срубил в лесу шесть деревьев. Полиция изьяла у него вещественные доказательства
10 октября в полицию Великий Березный поступило сообщение от жителя с.Люта. Заявитель работает лесником и обнаружил в лесу незаконную рубку 6 деревьев бука и березы.
Работники полиции установили, что в незаконной рубки деревьев возможно причастен 63-летний житель Люты. Для проверки информации правоохранители наведались к последнему, где изъяли у него бензопилу и срезанные деревья.
По данному факту следователи начали уголовное производство. Сумма причиненного государству ущерба устанавливается.
Отдел коммуникации
полиции Закарпатской области
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