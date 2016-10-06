Водителя, который в Ужгороде убил человека на пешеходном переходе, закрыли в СИЗО (ФОТО)

11.10.2016 (11:40)

В Ужгороде автомобиль «Опель» сбил пешехода

Вчера в предвечернее время на пешеходном переходе возле магазина «Каштан» на ул.Минайской в Ужгороде автомобиль «Опель» сбил пешехода. 66-летний потерпевший скончался в больнице. Водителя задержала полиция.

Пешеходный переход на ул.Минайськой в Ужгороде возле магазина «Каштан» имеет печальную славу места повышенной аварийности. Здесь часто погибают пешеходы из-за того, что водители не придерживаются безопасной скорости движения и перестраиваются с одной полосы движения на другую. Человек идет по пешеходному переходу, а водитель, выезжая из-за другой машины, не замечает пешехода и наезжает на него...

Вчера около половины пятого вечера на этом месте произошла очередная смертельная ДТП. Водитель автомобиля «Опель» с иностранной регистрацией, 27-летний житель с.Сюрте Ужгородского района, совершил наезд на пешехода. 66-летний пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Экспертиза показала, что водитель «Опеля» был трезв.

По данному факту полиция начала уголовное производство. Водитель задержан в порядке ст.208 УПК и помещен в изолятор временного содержания. Машину помещен на спецплощадку. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагической ДТП.

Отдел коммуникации

полиции Закарпатськой области

Человек, которого сбили на переходе возле "Каштана", скончался по дороге в больницу