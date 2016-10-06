Ночью в Ужгороде патрульные споймали пьяного нарушителя ПДД без прав (ФОТО)

11.10.2016 (12:22)

На нетрезвого водителя ужгородские патрульные составили протокол на 40800 грн

Сегодня около 2 часов ночи экипаж ужгородских патрульных остановил автомобиль "Honda Civic" иностранной регистрации. Водитель нарушил ПДД на улице Гойды.

Во время общения с водителем полицейские обнаружили, что человек лишен права управления. К тому же он имел признаки алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние водителя подтвердил результат учитывая драгера, мужчина прошел на месте остановки - 1,88 промилле.

Поскольку в этом году водитель уже дважды привлекался к ответственности за управление в нетрезвом, патрульные составили на мужчину протокол по ч.3 ст.130 КУоАП и ч.3 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления).

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Напоминаем, по решению суда водители, которые дважды в течение года уже подвергались административному взысканию за управление в нетрезвом могут быть лишены права управления сроком на 10 лет и заплатить штраф в размере 40800 гривен.

В Ужгороде пьяный на маршрутке кувыркнулся в кювет (ФОТО)