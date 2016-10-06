В Закарпатье в собственном доме заживо сгорел 61-летний мужчина

11.10.2016 (13:39)

Во время спасательной операции в доме было найдено тело 61-летнего мужчины

Вчера, 10 октября, около девяти часов вечера, спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме.

Пожар произошел в селе Латирка, что в Воловецком районе, - информирует ГСЧС Закарпатья.

На место происшествия прибыли пожарные, которым пришлось работать очень оперативно, поскольку весь дом, кроме кровли, был деревянным.

Во время спасательной операции в доме было найдено тело 61-летнего мужчины. Это был владелец дома.

Огонь удалось локализовать почти через час после вызова. Полностью ликвидировали пожар в 22:30.

Всего во время спасательной операции было задействовано 7 человек и 2 единицы техники.

Сейчас устанавливаются причины пожара и убытки, причиненные стихией.

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