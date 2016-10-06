Интим в Исламе : Жесткие обязаности мусульманских жен

11.10.2016 (14:04)

Жене недопустимо отказывать мужу если он пожелает вступить с ней в половую связь

Ученые считают, что основные обязанности жены направлены на сохранение целостности и прочности брака.

В интимных отношениях для жены недопустимо отказывать мужу, если он пожелает вступить с ней в половую связь.

Жене не полагается обсуждать семейные дела с другими. Интимные же отношения супругов — это та сфера, о которой вообще никто из посторонних ничего не должен знать. Такое требование полностью согласуется с Исламской концепцией скромности.

Повиновение мужу. Это относится не только к интимным отношениям, но и ко всем другим сферам. Единственный случай, когда жена может не повиноваться мужу — если он идет против Ислама. В данном случае повиновение законам Аллаха должно взять верх над повиновением человеческим требованиям. Например, если женщина желает держать пост в месяц Рамадан или совершать молитвы, а ее муж по какой-либо причине пытается помешать ей. Но здесь надо отметить, что если вы желаете соблюсти какой-либо из необязательных постов, вам необходимо получить на то согласие мужа. Это связано с его правом удовлетворять свои половые потребности тогда, когда он того желает.

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