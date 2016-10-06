Как в Закарпатье люди семьями уезжают на заработки (ВИДЕО)

11.10.2016 (14:55)

За границу выезжают чуть ли не целыми селами

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За границу выезжают чуть ли не целыми селами. Журналисты центрального канала посетили закарпатский город Иршава. Жители региона чаще всего выезжают в Европу, Россию и США.Работники знают ради чего уезжают из страны - строят дома, вкладывают деньги в собственный бизнес, оставляют в наследство детям.Больше смотрите в сюжете "Утро с Украиной".