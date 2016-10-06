Как в Закарпатье люди семьями уезжают на заработки (ВИДЕО)
11.10.2016 (14:55)
За границу выезжают чуть ли не целыми селами
За границу выезжают чуть ли не целыми селами.
Журналисты центрального канала посетили закарпатский город Иршава. Жители региона чаще всего выезжают в Европу, Россию и США.
Работники знают ради чего уезжают из страны - строят дома, вкладывают деньги в собственный бизнес, оставляют в наследство детям.
Больше смотрите в сюжете "Утро с Украиной".
Комментарии
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Обама:«Мы надеялись интегрировать Россию на наших условиях».**Интегрировать на наших условиях.Ни о каком равноправном сотрудничестве не было и речи.И слава Богу,что не интегрировались,чем отношения России и США хуже,тем Россия сильней. Проверено и доказано историей.А на каких условиях интегрировать мы видим по Украине,ее уже опустили,провели анальную интеграцию.Росси не Украина,холуями запада не будет.Похоже на сказку Теремок".Мелкие зверюшки хотели интегрировать медведя на своих условиях.Да избушка развалилась.....
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Интеграция по американски: Ближний Восток в развале и братоубийстве, беженцы заполонили европу, Украина в ж.... украинцы едут на заработки в европу и к агрессору Россию. Вот суть пендосии.
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Ежедневно в Москву к агрессору отправляется 9 вагонов Львов-Москва с общим количеством 416 мест".По данным издания, сейчас украинцы среди всех стран чаще всего пересекают границу именно с Россией.ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ - НА ЗАРАБОТКАХ.По информации Укрстата, в России на заработках около 4,5 млн. граждан Украины.Это треть всего потока гастарбайтеров с Украины. Еще 30 процентов приходится на Польшу и столько же - на другие страны. То есть из 42-миллионного населения Украины треть находится за пределами страны - на заработках!....
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..Граждане Украины перевели по официальным банковским системам на родину $2,8 млрд.за 2015 год.Как минимум еще столько же, если не больше, они перевезли с собой наличными.Госбюджет Украины в 2015 году составил $39 млрд.Т.е.гастарбайтеры фактически заработали в России и привезли на Украину от 10% до 15% бюджета своей страны.Без этих денег Украине, возможно, пришлось бы объявлять дефолт.Для сравнения:США в 2015 году выдали Украине $2 млрд.-и не деньгами а финансовыми гарантиями. Это в 2-3 раза меньше,чем финансовый поток гастарбайтеров из России.