На Львовщине участник АТО покончил с собой

11.10.2016 (15:00)

На Львовщине участник АТО застрелился из винтовки

Правоохранители устанавливают обстоятельства самоубийства, которое совершил бывший участник боевых действий

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В Николаевское отделение полиции 10 октября в 15:45 поступило сообщение от 63-летней жительницы одного из сел района о том, что ее 41-летний сын совершил самоубийство.

Как выяснилось, в собственном доме 41-летний мужчина свел счеты с жизнью выстрелом в шею из охотничьего ружья калибра 16 мм "ИЖ-58", зарегистрированного на его имя.

Мужчина проживал в доме вместе с семьей, был участником боевых действий, в прошлом году вернулся из зоны АТО.

Все обстоятельства, которые привели к гибели человека, устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, в июне В Закарпатье нашли повешенным участника АТО