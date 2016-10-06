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На Львовщине участник АТО покончил с собой

11.10.2016 (15:00)
На Львовщине участник АТО застрелился из винтовки
На Львовщине участник АТО застрелился из винтовки

Правоохранители устанавливают обстоятельства самоубийства, которое совершил бывший участник боевых действий

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В Николаевское отделение полиции 10 октября в 15:45 поступило сообщение от 63-летней жительницы одного из сел района о том, что ее 41-летний сын совершил самоубийство.

Как выяснилось, в собственном доме 41-летний мужчина свел счеты с жизнью выстрелом в шею из охотничьего ружья калибра 16 мм "ИЖ-58", зарегистрированного на его имя.

Мужчина проживал в доме вместе с семьей, был участником боевых действий, в прошлом году вернулся из зоны АТО.

Все обстоятельства, которые привели к гибели человека, устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, в июне В Закарпатье нашли повешенным участника АТО


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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11.10.2016 (15:18) / ПИДОР ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ХСНМ