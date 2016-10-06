В Закарпатье задержали жителя Молдовы на элитном BMW X5 (ФОТО)

11.10.2016 (15:05)

Происхождение автомобиля с молдавскими номерами, неизвестно

9 октября на КПП "Берегшурань-Астей" был задержан 45-летний гражданин Молдовы, который пытался пересечь границу на BMW X5.

Об этом сообщает полиция Венгрии.

В ходе проверки документов венгерская пограничная полиция обнаружила, что свидетельство о регистрации транспортного средства является фальшивым. Итак, происхождение автомобиля с молдавскими номерами, неизвестно.

Поэтому водитель был задержан по подозрению в подделке документов. Автомобиль сейчас проверяют - не украден где-то ли он в Европе.

В Закарпатье возле венгерской границы пограничники устроили погоню за контрабандистом