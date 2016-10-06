Сначала выборы на Донбассе, потом – контроль над границей

11.10.2016 (15:25)

Выполнение Минских договоренностей - это единственный путь выхода из конфликта

Президент Франции Франсуа Олланд предупредил о возможности превращения конфликта на Донбассе в "замороженный" в случае невыполнения Минска.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Олланд подчеркнул, что выполнение Минских договоренностей, по его мнению, это единственный путь для выхода из конфликта. Среди прочего он отметил, что считает более приоритетным вопросом проведения местных выборов, а не возвращение Киеву контроля над украинско-российской границей.

"Уже после выборов Украина должна получить контроль над границей", - заявил он, ссылаясь на то, что именно такой порядок предусмотрен "Минском".

Олланд же подчеркнул, что речь не идет о проведении выборов любой ценой – этому должны предшествовать действия других сторон, "в том числе боевиков, на которых имеет влияние Россия".

"В первую очередь прекращения огня, отвод оружия, разоружения, но после этого – выборы", - добавил Олланд.

Комментируя вопрос о том, возможно ли превращение Донбасса в зону "замороженного конфликта", президент Франции отметил, что эта перспектива реальна.

"Надо полностью внедрить Минск, иначе мы будем иметь еще один "замороженный конфликт". И это будет не первый "замороженный конфликт" в мире", - добавил он.

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