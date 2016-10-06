Стало известно, кто станет Президентом США - интриги больше нет!

11.10.2016 (15:28)

Дебаты стали решающим фактором в предвыборной гонке

Максим Яли, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ДУ «Институт всемирной истории НАН Украины», для "Хвилі"

За месяц до выборов США состоялся второй раунд дебатов между главными претендентами на президентский пост. Но главные события в предвыборной гонке, которые, с моей точки зрения уже стали решающими, произошли за несколько дней до того.

Речь идет о так называемой войне компроматов. Практически одновременно оба лагеря нанесли свои удары, вытащив, судя по всему, свои главные козыри.

Так, в пятницу на известном сайте «Вики Ликс» были опубликованы материалы, из которых следует, что Хилари Клинтон как говорится, «на короткой ноге» с волками с Уолл-Стрит. Речь идет о платных выступлениях перед представителями финансового рынка, за каждое из которых она получала по 225 тыс. дол. Именно за эти выступления в ходе праймериз Хилари Клинтон жестко критиковал другой кандидат от демократов – Берни Сандерс, делая непрямые намеки на то, что такие заоблачные цены за выступления является ни чем иным как подкупом.

«Мне кажется, что если вам заплатят 225 тыс. дол. за выступление, оно должно быть фантастичным. Великолепное выступление, которым вы захотите поделиться с американским народом» — заявлял Сандерс в ходе праймериз.

Напомню, что Берни Сандерс навязал Клинтон очень серьезную борьбу, заручившись поддержкой огромного числа демократов, в том числе среди молодежи, выступая фактически с социалистическими лозунгами и резко критикуя Уолл-Стрит, обвиняя финансовых дельцов в экономическом кризисе, снижении доходов и потере рабочих мест простых американцев.

Однако тогда миссис Клинтон отказалась придать огласке тексты своих выступлений, а на завершающем этапе праймериз, когда борьба с Сандерсом достигла пиковой точки и разрыв был относительно невелик, попыталась позиционировать себя как политика, который очень скептично относится к Уолл-Стрит и считает необходимым наказать ее лидеров, замешанных в финансовых махинациях. Сейчас на финишной прямой она также позиционирует себя как защитницу среднего класса, в противовес Трампу, который хочет снизить налоги для крупного бизнеса и считает, что именно он станет новым локомотивом экономического роста.

Как следует из опубликованных материалов на «Вики Ликс», а именно некоторых документов и электронных писем, у Миссис Клинтон прекрасные и теплые отношения со многими из наиболее влиятельных лиц Уолл Стрит. В том числе с одним из директоров «Голдман Сакс» Ллойдом Блэнкфейном. В своей переписки с ним в 2013 году она сетовала на то, что политическая конъюнктура на тот момент такова, что людям с Уолл-Стрит сложно попасть в правительство [1].

Напомню, что именно с угрозы объявления банкротства инвестиционного банка «Голдман Сакс» и начался финансовый кризис в США осенью 2008 года, который вскоре перерос в глобальный экономический.

Кроме того, из опубликованных материалов, аутентичность которых у демократов пока не подтвердили, следует, что в своих хорошо оплачиваемых выступлениях перед финансистами Клинтон высказывала необходимость сократить социальные расходы и демонстрировала полную лояльность к Уолл-Стрит и отмечала его важность для американской экономики.

Однако, как оказалось буквально в тот же день, это было просто невинной шалостью, по сравнению с сокрушительным ударом, нанесенном по репутации кандидата от республиканцев Дональда Трампа. И это не смотря на то, что за последний год он успел сделать огромное количество громких и скандальных заявлений в отношении мусульман, латиноамериканцев, а также отдельных граждан, в том числе военнослужащих и репортеров.

За несколько дней до второго раунда дебатов The Washington Post опубликовала запись разговора Трампа и телеведущего Билли Буша, который состоялся в 2005 году. В ходе беседы Трамп заявил, что «если ты звезда, то можешь делать с женщинами все, что хочешь». Трамп рассказал телеведущему о неудачной попытке соблазнить замужнюю женщину, и даже о том, как он целовал женщин и хватал их за интимные места. После таких сексистских и вульгарных заявлений 11-летней давности около десяти влиятельных членов Республиканской партии практически сразу заявили, что не станут голосовать на президентских выборах 8 ноября за Трампа.

А вчера экс-госсекретарь при Джордже Буше-младшем Кондолиза Райс написала в своем посте на Фейсбуке: «Довольно! Дональд Трамп не должен стать президентом!».

Более того, руководители Республиканской партии в экстренном порядке сразу же после обнародования записи наметили на утро 10 октября проведение видеоконференции. Отмечу, что такие конференции проводятся достаточно редко и лишь в крайних случаях, когда необходимо решить неотложные и важные вопросы. И хотя в разосланном сообщении руководством партии не упоминается тема предстоящей конференции, «законодатели уверены, что она будет посвящена Трампу», передает Associated Press.

Как сообщило американское издание Politico, в ночь на пятницу, 7 октября, председатель Республиканского национального комитета Рейнхолд Ричард заявил, что комитет берет 48 часов на изменение избирательной стратегии. Такое решение, по мнению американских экспертов, было принято в связи с потерей Дональдом Трампом шансов одержать победу на выборах после обнародования скандального видео. Источник в Республиканской партии сказал, что целая армия юристов сейчас изучает законодательство, чтобы найти возможность для смены кандидата. Пока они, однако, пришли к неутешительному выводу. «Факт, что смена кандидата может произойти только в двух случаях: если Трамп умрет или снимет свою кандидатуру добровольно. Однако судя по всему ни один из этих вариантов не входит в его планы», — процитировало издание слова источника в Республиканском национальном комитете.

После опубликования скандального видео Дональд Трамп был вынужден сделать заявление, в котором высказал сожаление о своих высказываниях «если мои высказывания кого-то обидели, я приношу свои извинения». При этом сразу же попытался «перевести стрелки» на Билла Клинтона, припомнив его секс скандалы и акцентировав на том, что экс-президент и муж Хиллари Клинтон не просто делал оскорбительные заявления в адрес женщин, но и насиловал их. Однако, как прокомментировал один из экспертов на американском телевидении перед началом второго раунда дебатов, «если вы действительно сожалеете о сказанном и просите прощения, слово «если» в принципе не должно присутствовать».

Не удивительно, что свое выступление на дебатах Трамп был вынужден начать с извинений перед женщинами, которых могли обидеть его слова.

«Мне очень стыдно, я прошу прощения у американцев, у всех женщин, у всех, кого обидели эти слова, но я подчеркну, что меня не правильно поняли», — заявил Трамп в свое оправдание.

Отвечая на вопрос ведущего, делал ли он те вещи с женщинами, о которых он говорил, политик сказал, что «нет, я это не делал».

Естественно, Хилари Клинтон не преминула использовать такой «подарок» в ходе дебатов, назвав заявления Трампа «отвратительными».

«Это и есть сущность Дональда. Таким он и есть. И это касается не только женщин, он также унижает, латиноамериканцев, афроамериканцев, другие нации», — отметила Клинтон.

Также Клинтон перечислила нескольких человек, которых ранее оскорбил Трамп, включая отца американского военнослужащего-мусульманина, погибшего в Афганистане, и журналиста-инвалида, которого высмеивал Трамп.

После взаимных обвинений кандидаты перешли к обсуждению вопросов внутренней политики. Здесь в принципе не прозвучало ничего нового, по сравнению с первым раундом. Трамп обещал снизить налоги и делал акцент на критику политики Барака Обамы, торговых соглашений с Китаем, НАФТА и др., обещая все изменить к лучшему, если станет новым президентом.

Однако все его усилия были тщетны. В «Нью-Йорк Таймз» сегодня вышла статья под заголовком «Дональд Трамп выступает на дебатах, но много женщин слышат только запись 2005 года». В статье говорится о том, что абсолютное большинство женщин, опрошенных по телефону в ходе дебатов утверждали, что смотрели их «именно сквозь призму 3-х минутной записи, обнародованной накануне» . Независимо от их партийных и личных предпочтений. И вывод большинства из них сводился к следующему: Трамп не переубедил их в том, что он действительно сожалел о своих словах, а лишь пытался представить это в качестве «мужского стеба в раздевалке» [2].

И попытки в ходе дебатов «перевести стрелки» на Била Клинтона также не увенчались успехом. Скорее наоборот.

Украинцев же, как и прежде, больше интересовали вопросы внешней политики, а именно позиция относительно России, военного конфликта в Украине и аннексии Крыма.

И хотя Хиллари Клинтон выступила с жесткими обвинениями в адрес Москвы, однако касались они не Украины, а Сирии. Она отметила, что население Сирии страдает от чрезмерного насилия со стороны России, которая вторглась в их страну под предлогом борьбы с террористами ИГИЛ.

По словам кандидата от демократов, сама она, если бы была президентом, ввела бы в Сирии бесполетную зону, более тесно сотрудничала бы с партнерами на местах и «искала бы пути давления» на Россию.

Кроме того, Клинтон призвала «расследовать военные преступления России и сирийского режима»

«Я противостояла Путину, и буду это делать и далее», — подчеркнула Клинтон, сделав в очередной раз акцент на том, что российские власти пытаются взламывать американские серверы, чтобы влиять на выборы.

На что Трамп ответил следующее: «Я не выступаю за Асада. Но Асада убивает ИГ, Россия убивает ИГ, Иран убивает ИГ». При этом подчеркнул, что хотел бы для решения вопроса в Сирии и уничтожения верхушки ИГИЛ наладить отношения с Кремлем.

Но как и во время первых дебатах, от обеих кандидатов ни слова не прозвучало об Украине.

Исходя из этого можем еще раз сделать вывод о том, что украинский вопрос, к нашему глубокому сожалению, находится на периферии американских внешнеполитических интересов и занимает несоизмеримо меньшее внимание в повестке дня обоих кандидатов президенты США, чем Сирия и борьба с ИГИЛ.

Если подводить итоги самих дебатов, то в принципе оба кандидата озвучили прежние позиции, а основное внимание публики было приковано к разгоревшемуся накануне скандалу.

«Новая, агонизирующая реальность Трампа, созданная им самим такова: он мог рассказывать о нечестных торговых сделках или угрозах национальной безопасности, но то, что избиратели действительно слышали вместо этого — так это его голос на записи, взволнованно объясняющий, что он может безнаказанно домогаться незнакомых женщин» — красноречиво подытоживают их итоги аналитики «Нью-Йорк Таймз».

На одном из популярных американских интернет-ресурсов, на котором практически ежеминутно отслеживают смену электоральных предпочтений в режиме нон-стоп в каждом штате и в целом по стране, шансы на победу Клинтон после второго раунда дебатов возросли до 82,3%. Шансы на победу Трампа – 17,7%. [3]

И сейчас уже намного важнее, что сегодня решат лидеры республиканской партии в ходе сегодняшней видеоконференции. Судя по всему, уже даже среди республиканского истеблишмента осталось слишком мало тех, кто верит в победу Трампа. И самая большая интрига сейчас – смогут ли они в ближайшее время переубедить самого Трампа снять свою кандидатуру и выставить нового кандидата. Что также станет прецедентом в предвыборной гонке США. Хотя зная характер миллиардера, очень маловероятно, что он пойдет на такой шаг. Да и времени на раскрутку нового кандидата уже не осталось. Так что фактически сейчас мы становимся свидетелями агонии республиканцев, а интрига окончательного исхода выборов окончательно похоронена.

Срочно! Опубликовано предсмертные слова Людмилы Путиной