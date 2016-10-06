Люстрация люстратора : Журналисты показали элитный поселок и виллу нардепа Егора Соболева (ВИДЕО)

11.10.2016 (15:38)

Журналисты отыскали, зафиксировали на видео и опубликовали виллу Соболева

Рейтинг: 1

Украинцы хорошо помнят квартирный скандал разразившийся вокруг нардепа Сергея Лещенко. Образ политика европейского толка, со скромным портфелем за плечами, рассыпался в момент, когда вдруг все узнали о элитной недвижимости экс-журналиста в центре Киева. Что же касается соратницы Лещенко Светланы Залищук, законотворческие инициативы которой так и не успели запомниться избирателю, уже через несколько дней наступила на те же грабли, что и Лещенко.Казалось бы эти примеры должны были чему-то научить других политиков, а быть может даже заставить поменять мировоззрение, но для них это оказалось слишком сложно. Пропагандируя честность и борьбу с системой, народные избранники обычно имеют в виду кого-то другого, но только не себя. Так сегодня, очередной жертвой собственных антикоррупционных достижений стал люстратор Егор Соболев (нардеп, фракция «Самопомощь»). Журналисты отыскали, зафиксировали на видео и опубликовали виллу Соболева в элитном селе Горбовичи (неподалеку от Киева).