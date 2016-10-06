Адская жизнь секс-рабынь концлагерей нацистов

11.10.2016 (20:19)

СС содержало публичные дома и принуждало заключённых заниматься в них сексом

Эта тема долгое время замалчивалась: в десяти концентрационных лагерях СС содержало публичные дома и принуждало женщин-заключённых заниматься в них сексом.

Но были и добровольцы, ведь неприличное предложение часто спасало от неминуемой гибели. Историк Роберт Зоммер впервые открывает нам тёмные страницы прошлого.

- Между 1942 и 1945 годами нацисты организовали всего десять "Специальных учреждений" в Бухенвальде, Дахау, Заксенхаузене и даже в Аушвице. Всего в них было принуждено к работе около 200 женщин, - говорит Зоммер. - Публичные дома для заключённых были организованы в качестве поощрения за хорошую работу по указанию тогдашнего рейхсфюрера СС Гиммлера. При содействии промышленников он ввёл в концлагерях премиальную систему, которая поощряла примерную работу заключённых облегчением содержания, дополнительным пайком, денежными премиями, табаком и, конечно же, посещением борделя.

При этом нужно знать, что нацистский режим Третьего Рейха не запрещал проституцию и не боролся с ней. Наоборот, с началом Второй Мировой войны проституция в Рейхе была взята под особый контроль. Половину Европы покрывала сеть борделей, контролируемых нацистским государством. Публичные дома для военных, гражданских, бордели для насильно вывезенных рабочих и, наконец, для заключённых концлагерей.

Как расказал историк, СС отбирало женщин в женских концлагерях Равенсбрюк или Аушвиц-Биркенау, затем 10 дней их откармливали в больничном отделении и отправляли в мужские лагеря. Большинство "девочек" были коренными немками в возрасте 17-35 лет, но среди них встречались также польки, украинки и белоруски. Многие из них были арестованы за антисоциальное поведение и носили в лагере знак "чёрный угол", навешивавшийся за уклонение от рабочей повинности. СС мобилизовало и арестованных проституток, которые занимались организацией работы публичных домов.

Как и вся жизнь в лагере, работа борделя жёстко контролировалась СС, личной жизни не существовало. "Специальное учреждение" в концлагере Бухенвальд было открыто с 19 до 22 часов каждый вечер, двери комнат были оборудованы "глазками", коридоры патрулировались эсэсовцами,- говорит Зоммер. - Каждый заключённый должен был вначале подать прошение на посещение борделя, а затем он мог купить за 2 рейхсмарки входной билет. Для сравнения, 20 сигарет в столовой стоили 3 марки. Евреям вход в бордель был строго воспрещён. Разводящий выкрикивал номер заключённого и номер комнаты, которую он должен был занять. Заключённому позволялось находиться в комнате не более 15 минут, при "этом" была разрешена только "поза миссионера".

СС боялось распространения венерических болезней в лагере, поэтому женщин регулярно проверяли на триппер и сифилис. О предохранении женщины заботились сами - презервативов просто не было. Однако беременели они редко. Большинство так называемых "асоциальных" женщин стерилизовали ещё перед направлением в лагеря, другие были неспособны к деторождению из-за плохих условий лагерной жизни. При редких случаях беременности женщин заменяли; беременных высылали обратно в женские лагеря, где и производился аборт. Часто беременность в лагере приравнивалась к смертной казни, однако не сохранилось никаких документов о казнях беременных.

По информации ученого, доходы от лагерных борделей поступали на счета СС. Но лагерная проституция старательно замалчивалась все эти годы. Это была особо жестокая форма проявления нацистской власти: в лагерных борделях СС пыталось сделать заключённых своими сообщниками. Поэтому данная тема даже не поднимается в воспоминаниях заключённых и замалчивается союзом бывших заключённых концлагерей. Многие женщины молчали из стыда. Особенно трагично то, что ни одна из секс-рабынь не получила возмещения ущерба.

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