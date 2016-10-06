ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В Ужгороде «секонд-хенды» стали популярнее бутиков (ВИДЕО)

11.10.2016 (20:29)
Покупать новое и фирменное сейчас - дорого
Покупать новое и фирменное сейчас - дорого
Только в центре их больше десятка. Тенденция последних лет - магазины подержанной одежды снимают торговые площади в новостройках, даже в историческом квартале. Аренда квадратного метра в районе Корзо, Театральной, Петефи, Корятовича - стартует от 500-тисот гривен. 80% подержанной одежды и обуви в Закарпатье везут из стран Западной Европы, пятую часть - из Америки и Канады. А спрос объясняется просто: покупать новое и фирменное сейчас - дорого.

Шокирующая реальность : Секонд-хенд по-закарпатски - Дожили...! (ВИДЕО)
Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
Загрузка...