В Ужгороде «секонд-хенды» стали популярнее бутиков (ВИДЕО)

11.10.2016 (20:29)

Покупать новое и фирменное сейчас - дорого

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Только в центре их больше десятка. Тенденция последних лет - магазины подержанной одежды снимают торговые площади в новостройках, даже в историческом квартале. Аренда квадратного метра в районе Корзо, Театральной, Петефи, Корятовича - стартует от 500-тисот гривен. 80% подержанной одежды и обуви в Закарпатье везут из стран Западной Европы, пятую часть - из Америки и Канады. А спрос объясняется просто: покупать новое и фирменное сейчас - дорого.