Облажались в очередной раз с безвизовым режимом для Украины

|Мифы о безвизовом режиме продолжаются
В повестку дня сессии Европарламента, которая состоится в конце октября в Страсбурге, не бы включен вопрос о безвизовом режиме Украины с Евросоюзом.
Об этом сообщается на официальном сайте Европарламента.
Отмечается, что в проекте повестки дня также отсутствует вопрос по утверждению визовой либерализации с ЕС для Грузии. Нет в нем и пункта о том, что будет рассматриваться механизм по приостановлению "безвиза".
Напомним, именно из-за задержки с утверждением этого механизма отмена виз с ЕС для Украины и Грузии топчется на месте.
Месяц назад глава Европарламента Мартин Шульц высказывал надежду на то, что вопрос о безвизовом режиме Украины с ЕС включат в октябрьскую повестку на сессии Европарламента.
А украинские власти продолжают кормить своих граждан пустыми обещаниями о безвизовом режиме с Европой..
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