Облажались в очередной раз с безвизовым режимом для Украины

11.10.2016 (22:43)

Мифы о безвизовом режиме продолжаются

В повестку дня сессии Европарламента, которая состоится в конце октября в Страсбурге, не бы включен вопрос о безвизовом режиме Украины с Евросоюзом.

Об этом сообщается на официальном сайте Европарламента.

Отмечается, что в проекте повестки дня также отсутствует вопрос по утверждению визовой либерализации с ЕС для Грузии. Нет в нем и пункта о том, что будет рассматриваться механизм по приостановлению "безвиза".

Напомним, именно из-за задержки с утверждением этого механизма отмена виз с ЕС для Украины и Грузии топчется на месте.

Месяц назад глава Европарламента Мартин Шульц высказывал надежду на то, что вопрос о безвизовом режиме Украины с ЕС включат в октябрьскую повестку на сессии Европарламента.

А украинские власти продолжают кормить своих граждан пустыми обещаниями о безвизовом режиме с Европой..