Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 12 октября

12.10.2016 (05:56)

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, вечером возможен небольшой дождь

В Закарпатской области переменная облачность, временами дождь, ночью местами сильный, на высокогорье с переходом в мокрый снег и снег.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10, местами 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 °, днем 5-10 ° тепла, на высокогорье течение суток 0-3 ° мороза.

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 °, днем 8-10 ° тепла.

Восход 07:46

Закат 18:48

Температура за последние 130 лет 12 октября:

макс: 24.1° (1995)

мин: -3.5° (1948)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Кириака, отшельника. В народе этот день назывался Печальницей. 12 октября был возможен первый снегопад. Часто в этот день бывали сырые туманы. Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны.