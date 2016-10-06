Курс валют на 12 октября (+ новости экономики)

12.10.2016 (06:12)

Курс валют 12.10.2016

Украина и Всемирный банк закроют часть устаревших и неактуальных проектов.

Об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк по итогам встречи с руководством ВБ в Вашингтоне в рамках ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В своем видеоблоге в соцсети Facebook министр отметил, что завершает свой визит в Вашингтон, где принял участие в обсуждении насущных проблем мировой экономики и обсудил вопросы взаимодействия Украины с международными финансовыми организациями.

"Со Всемирным банком у нас сейчас активный период. Мы пересматриваем портфель проектов. Часть проектов, устаревших и неактуальных, будем закрывать, чтобы освободить ресурсы и инвестировать эти средства в актуальные проекты", - сказал Данилюк.

Напомним, за последние два года Всемирный банк профинансировал в Украине десятки проектов на общую сумму порядка $4,6 млрд. Прямая бюджетная поддержка составила половину этой суммы - $2,25 млрд.